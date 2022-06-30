Ряд схронов с оружием найден в регионах Казахстана

В Алматы, Талгаре и Таразе найден ряд схронов с оружием в рамках расследований январских событий, сообщил на брифинге глава следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава следственного департамента сообщил, что на сегодня установлено и изъято из незаконно оборота 1640 единиц оружия и более 41 тыс. боеприпасов. В их числе:

10 гранатометов;

6 пулеметов;

164 автомата;

362 пистолета;

235 единиц травматического и газового оружия;

78 единиц холодного оружия.

По словам Санжара Адилова, только за последние две недели изъято более 50 единиц оружия. Всего ликвидировано свыше 120 схронов.

К примеру, 17 июня в Алматы на пустыре обнаружен замаскированный схрон с семью боевыми гранатами, травматическим пистолетом ИЖ со снаряженным магазином и боеприпасы.

21 июня в Талгаре изъято более 130 боеприпасов и автомат Калашникова. 22 июня в Алматы обнаружены и изъяты автомат Калашникова, два охотничьих ружья, боевая граната Ф-1 с запалом, 40 патронов, два бронежилета, две радиостанции.

Два схрона 25 и 26 июня были обнаружены в Таразе. В первом случае недалеко от жилого массива обнаружены и изъяты пистолет с глушителем системы Макарова, охотничье ружье, сигнальный револьвер и пневматический пистолет с уничтоженными идентификационными номерами, а также светошумовая граната с запалом и 60 патронов разного калибра. Во втором – обнаружены и изъяты ружье «Байкал», пистолет «Стример» и 32 патрона разного калибра.

В результате проводимой разъяснительной работы гражданами добровольно сданы 212 единиц оружия. Вместе с тем в незаконном обороте все еще остается большое количество похищенного оружия. Всего 2113 единиц. В их числе 1300 единиц гражданского оружия и 813 единиц табельного. Санжар Адилов