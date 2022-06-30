Ряд схронов с оружием найден в регионах Казахстана
Глава следственного департамента сообщил, что на сегодня установлено и изъято из незаконно оборота 1640 единиц оружия и более 41 тыс. боеприпасов. В их числе:
10 гранатометов;
6 пулеметов;
164 автомата;
362 пистолета;
235 единиц травматического и газового оружия;
78 единиц холодного оружия.
По словам Санжара Адилова, только за последние две недели изъято более 50 единиц оружия. Всего ликвидировано свыше 120 схронов.
К примеру, 17 июня в Алматы на пустыре обнаружен замаскированный схрон с семью боевыми гранатами, травматическим пистолетом ИЖ со снаряженным магазином и боеприпасы.
21 июня в Талгаре изъято более 130 боеприпасов и автомат Калашникова. 22 июня в Алматы обнаружены и изъяты автомат Калашникова, два охотничьих ружья, боевая граната Ф-1 с запалом, 40 патронов, два бронежилета, две радиостанции.
Два схрона 25 и 26 июня были обнаружены в Таразе. В первом случае недалеко от жилого массива обнаружены и изъяты пистолет с глушителем системы Макарова, охотничье ружье, сигнальный револьвер и пневматический пистолет с уничтоженными идентификационными номерами, а также светошумовая граната с запалом и 60 патронов разного калибра. Во втором – обнаружены и изъяты ружье «Байкал», пистолет «Стример» и 32 патрона разного калибра.
В результате проводимой разъяснительной работы гражданами добровольно сданы 212 единиц оружия. Вместе с тем в незаконном обороте все еще остается большое количество похищенного оружия. Всего 2113 единиц. В их числе 1300 единиц гражданского оружия и 813 единиц табельного.Санжар Адилов
Глава следственного департамента МВД добавил, что органы внутренних дел продолжают работу по обеспечению законности и правопорядка в стране, еще раз призвав добросовестных граждан сообщать в органы внутренних дел любую информацию о январских событиях, а также в случае обнаружения – к добровольной сдаче оружия.