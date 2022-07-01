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Законодательство РК

Госсимволы среди строительного мусора обнаружили экологи в Павлодаре

госсимвол Фото: Zakon.kz
Неизвестные выбросили два герба между дачами и границей санитарной зоны Казахстанского электролизного завода, передает Zakon.kz.

Как пишет pavlodarnews.kz, на место выехала рабочая группа в составе представителей Управления информации и общественного развития, отдела внутренней политики Павлодара.

Отмечается, что свалка расположена в 10 км от завода.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Начато досудебное расследование по статье 372 УК Республики Казахстан – «Надругательство над государственными символами», – сообщили в Департаменте полиции Павлодарской области.

Нарушителям грозит штраф до двух тысяч МРП (более 6 млн тенге) или исправительные работы, общественные работы до 600 часов, ограничение свободы до двух лет или лишение свободы.

В Управлении информации и общественного развития организации и предприятия области призвали бережно и уважительно относиться к госсимволам и соблюдать законодательство РК.

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Елена Беляева
Павлодар
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