Две казахстанки сыграют в финале юниорского Уимблдона-2022

Молодые казахстанские теннисистки Сандугаш Кенжибаева и Жанель Рустемова пробились в финальную часть Открытого чемпионата Англии. Свои матчи за выход в основную сетку этих соревнований они сыграют 1 июля, сообщает Zakon.kz.

Сандугаш Кенжибаева в полуфинале квалификации одержала волевую победу над хозяйкой кортов Руби Куллинг. Поединок, который длился больше двух часов, завершился со счетом 7:6 (5:7), 6:3, 10:7. И теперь в финале отборочного раунда теннисистка из Нур-Султана сыграет против 85-й ракетки мира Исис ван ден Брейк из Нидерландов.

Фото: ktf.kz

Вторая казахстанка – Жанель Рустемова, занимающая 145-ю позицию мирового рейтинга среди игроков до 18 лет, переиграла Шрути Ахлават из Индии, которая была посеяна на этом турнире под 11-м номером, – 6:1, 6:1. За выход в основу Уимблдона казахстанка сыграет против 78-й ракетки мира, словенки Элы Налы Милич.

Очень рада, что одержала свою первую победу на дебютном для себя турнире юниорского Большого шлема. Хорошо настроилась на матч, придерживалась установки тренера, старалась играть первым номером и больше атаковать. Тактика принесла нужный результат. 1 июля предстоит игра против сильной соперницы, выложусь на все 100% и покажу свой лучший теннис. Жанель Рустемова

К сожалению, третья казахстанка Аружан Сагандыкова проиграла на старте данных состязаний англичанке Софии Джонсон – 5:7, 2:6.

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю – участвуйте!