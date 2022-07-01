Две казахстанки сыграют в финале юниорского Уимблдона-2022
Фото: ktf.kz
Молодые казахстанские теннисистки Сандугаш Кенжибаева и Жанель Рустемова пробились в финальную часть Открытого чемпионата Англии. Свои матчи за выход в основную сетку этих соревнований они сыграют 1 июля, сообщает Zakon.kz.
Сандугаш Кенжибаева в полуфинале квалификации одержала волевую победу над хозяйкой кортов Руби Куллинг. Поединок, который длился больше двух часов, завершился со счетом 7:6 (5:7), 6:3, 10:7. И теперь в финале отборочного раунда теннисистка из Нур-Султана сыграет против 85-й ракетки мира Исис ван ден Брейк из Нидерландов.
Вторая казахстанка – Жанель Рустемова, занимающая 145-ю позицию мирового рейтинга среди игроков до 18 лет, переиграла Шрути Ахлават из Индии, которая была посеяна на этом турнире под 11-м номером, – 6:1, 6:1. За выход в основу Уимблдона казахстанка сыграет против 78-й ракетки мира, словенки Элы Налы Милич.
Фото: ktf.kz
Очень рада, что одержала свою первую победу на дебютном для себя турнире юниорского Большого шлема. Хорошо настроилась на матч, придерживалась установки тренера, старалась играть первым номером и больше атаковать. Тактика принесла нужный результат. 1 июля предстоит игра против сильной соперницы, выложусь на все 100% и покажу свой лучший теннис.Жанель Рустемова
К сожалению, третья казахстанка Аружан Сагандыкова проиграла на старте данных состязаний англичанке Софии Джонсон – 5:7, 2:6.
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