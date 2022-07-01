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Спад жары ожидается в июле в Казахстане

прогноз погоды на июль, Казахстан Фото: pexels
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на июль 2022 года. В течение первой декады месяца на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz.
Пройдут дожди, временами сильные: в западных регионах Казахстана в начале месяца, на остальной территории страны – в середине первой декады июля. РГП «Казгидромет»

Дождливая и пасмурная погода будет сопровождаться грозами, градом, шквалом и усилением ветра с порывами до 15-25 м/с.

В этот период с вторжением холодных воздушных масс из районов северных морей в северной половине страны температурный фон ночью составит +5...+13°С, днем ожидается понижение температуры воздуха от +18...+28°С до +12...+17°С, в южной половине республики – спад жары прогнозируется ночью от +20...+25°С до +12...+20°С, днем – от +30...+38°С до +23...+30°С. РГП «Казгидромет»

В конце первой и начале второй декады июля вновь вернутся жаркие дни.

Дневные температуры воздуха будут повышаться:

  • в юго-западной половине страны – до +30...+40°С;

  • на севере, в центре и на востоке – до +25+33°С.

В середине месяца очередная порция холодных воздушных масс из районов европейской территории России приведет к понижению температуры воздуха. С фронтальными разделами на большей части республики пройдут дожди с грозами, в южных и западных регионах – с пыльными бурями и усилением ветра.

Во второй половине месяца ожидается колебание температуры воздуха в южной половине страны ночью от +15...+20°С до +18...+25°С, днем – от +25...+30°С до +35...+42°С, в северной половине – ночью от +10...+15°С до +15...+20°С, днем – от +20...+28°С до +28...+35°С.

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