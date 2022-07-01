Годовая инфляция по итогам июня составила 14,5%
На продовольственном рынке наибольшее повышение цен в годовом выражении отмечено на сахар-песок – 78,7%, капусту – 72,4%, лук репчатый – 69,3%. Снижение цен наблюдалось на картофель – на 9,8%
Прирост цен на непродовольственные товары в июне 2022 года (к июню 2021 года) составил 13,2%.
Цены выросли на:
товары личного пользования – на 23%,
моющие и чистящие средства – на 20,8%,
бытовые приборы – на 19,7%,
строительные материалы – на 18,6%,
мебель и предметы домашнего обихода – на 18,2%,
автомобили – на 15,1%,
посуду – на 13,9%,
текстильные изделия – на 10,8%,
фармацевтическую продукцию – на 9%.
Цены на платные услуги за год (июнь 2022 г. к июню 2021 г.) выросли на 9,2%.
Уровень цен на услуги общественного питания вырос на 15,9%, здравоохранения – на 14,7%, санаториев – на 13,7%, организации комплексного отдыха – на 13,2%, услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 12%, гостиниц – на 5,7%. Услуги пассажирского транспорта подорожали на 4%.
В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на электроэнергию повысились на 7,5%, вывоз мусора – на 2%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, – на 1,4%, а на центральное отопление снизились на 2,3%, горячую воду – на 0,9%.
Бюро ежемесячно рассчитывает показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции. Наблюдаются изменения тарифов и цен на услуги и товары по 508 позициям.