Какие изменения ждут казахстанцев с июля 2022 года

Информационная система «Параграф» подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве с июля 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Уполномоченный по правам человека

Уполномоченный по правам человека теперь может обращаться в суд с исковым заявлением в защиту прав и свобод неограниченного круга лиц, нарушенных решениями или действиями (бездействием) государственных органов, органов местного государственного управления и самоуправления, должностных лиц, государственных служащих.

Исковое заявление уполномоченного не облагается госпошлиной.

Вмешательство либо воспрепятствование законной деятельности уполномоченного влечет ответственность, установленную законами РК.

В каждом регионе у уполномоченного появятся представители.

СМИ

Вводятся в действие поправки, регламентирующие деятельность иностранной онлайн-платформы и сервиса обмена мгновенными сообщениями на территории РК.

В частности, они обязаны установить программу для определения количества пользователей данным ресурсом в интернете.

Кроме того, законный представитель иностранной онлайн-платформы в течение 24 часов после получения предписания уполномоченного органа обязан принять меры по удалению информации, признанной кибербуллингом в отношении ребенка.

Напомним, что гражданин либо законный представитель ребенка в случае выявления в отношении ребенка фактов кибербуллинга вправе в письменном виде или в форме электронного документа обращаться в уполномоченный орган с заявлением о совершаемых фактах кибербуллинга в отношении ребенка с указанием наименования интернет-ресурса, в котором происходят противоправные действия.

Образование

Лучших педагогов будут привлекать в регионы, имеющие дефицит учителей.

Целевые регионы – Алматинская, Атырауская, Мангистауская, Туркестанская области. Педагогов будут отбирать на конкурсной основе.

Конкурс проводится по мере необходимости и включает в себя:

объявление о проведении конкурса;

прием документов;

компьютерное тестирование и эссе;

собеседование.

Срок реализации программы – с 1 сентября 2022 года по 25 мая 2027 года.

В закон «Об образовании» внесено дополнение, касающееся порядка лицензирования:

Лицензии или приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью выдаются без ограничения срока их действия для организаций образования, реализующих образовательные программы начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, а также для Академии правосудия, военных, специальных учебных заведений.

Лицензии или приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью для организаций высшего или послевузовского образования выдаются со сроком действия пять лет.

Срок действия лицензии или приложения к лицензии исчисляется с даты ее выдачи.

Также поправки, регламентирующие выдачу лицензии на различные подвиды образовательной деятельности, внесены в закон «О разрешениях и уведомлениях».

В частности, установлено, что лицензия на предоставление высшего и послевузовского образования по направлениям подготовки кадров и формам обучения выдается на 5 лет (имеются исключения – военные, специальные учебные заведения, Академия правосудия и др.).

Судопроизводство

Вводится в действие Нормативное постановление Верховного суда о применении законодательства, регламентирующего рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке.

Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов по уголовным делам производится судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РК только по протесту Генерального прокурора, представлению председателя областного либо приравненного к нему суда, либо по ходатайствам лиц, указанных в части первой статьи 486 УПК, переданным в кассационную инстанцию постановлением трех судей Верховного суда РК.

Основаниями к пересмотру в кассационном порядке вступивших в законную силу судебных актов являются лишь такие случаи неправильного применения уголовного или уголовно-процессуального законов, которые повлекли последствия, предусмотренные частями первой и второй статьи 485 УПК. Перечень этих оснований является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

Предварительное рассмотрение ходатайства о пересмотре вступивших в законную силу судебных актов производится тремя судьями в открытом судебном заседании с приглашением сторон, неявка которых не препятствует рассмотрению ходатайства.

Судьям, назначенным в состав Высшего Судебного совета, время работы членом Высшего Судебного совета включается в стаж судейской работы и учитывается при выходе в отставку.

При назначении судьи членом Высшего Судебного совета его полномочия приостанавливаются с сохранением звания судьи и принадлежности к судейскому сообществу.

Членам Высшего Судебного совета из числа судей, государственных служащих, ученых-юристов и адвокатов гарантировали заработную плату как у судей Верховного суда, а также отпуск 30 календарных дней с выплатой пособия для оздоровления в размере двух должностных окладов.

Предпринимательская деятельность

Вводится в действие ст.18 закона «О промышленной политике», посвященная технопаркам. В частности, в тексте говорится, что основным видом деятельности технопарков является бизнес-инкубирование.

В развитие этой нормы закона утверждены Правила оказания услуг по содействию в развитии бизнес-инкубирования и определения стоимости таких услуг.

Бизнес-инкубатор – юридическое лицо, создаваемое для поддержки субъектов малого предпринимательства на этапе их становления путем предоставления производственных помещений, оборудования, организационных, правовых, финансовых, консалтинговых и информационных услуг.

Чтобы получить статус бизнес-инкубатора, нужно пройти конкурсный отбор. Для этого подается заявка в Национальный институт развития в области инновационного развития.

Заявители должны соответствовать критериям:

наличие административных помещений, подходящих для оказания услуг бизнес-инкубирования, в размере не менее 100 кв. м;

наличие квалифицированных кадров;

финансовая состоятельность (могут полноценно функционировать не менее 6 месяцев без господдержки);

наличие партнерских отношений с вузом;

отсутствие налоговой задолженности, задолженности по социальным платежам и взносам;

отсутствие текущей просроченной задолженности по кредитам.

Развитие конкуренции

1 июля 2022 года вступают в силу изменения в Предпринимательский кодекс, предусматривающие создание института «специального права», дополняющего и совершенствующего механизм государственной монополии.

Специальным правом является исключительное или преимущественное право субъекта рынка, закрепляемое законом, на производство, реализацию или покупку какого-либо товара на конкурентном рынке.

Субъектом специального права может быть государственное предприятие, акционерное общество, товарищество с ограниченной ответственностью, определенное в порядке, установленном РК.

Регулирование субъектов, наделенных специальными правами (операторов), предусматривает:

ценовое регулирование уполномоченным органом по согласованию с антимонопольным органом;

запрет на участие в других юридических лицах;

запрет на иную деятельность;

публичность и открытость информации;

возмещение упущенной выгоды бизнесу, чья деятельность затронута в связи с ведением специального права;

отлагательный период на полгода для подготовки участников рынка.

Банки

Банкам и МФО запретят требовать выплаты не только неустойки (штрафов, пени), комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием займа, но и вознаграждения по договору банковского займа с физлицом в случае просрочки более 90 дней.

В новой редакции изложены Правила функционирования межбанковской системы платежных карточек. Документом регламентированы: оказание банкам и оператору международной системы платежных карточек услуг по маршрутизации сообщений, авторизации и клирингу.

Государственное имущество, бюджет

Государственные предприятия и юридические лица с участием государства, запланировавшие прибыль, но по итогам отчетного года получившие убыток, а также допустившие превышение запланированного убытка, будет проверять уполномоченный орган по управлению госимуществом.

Руководители государственного предприятия, исполнительных органов юридических лиц с участием государства понесут дисциплинарную ответственность за неисполнение плановых показателей плана развития, повлекшее убыточность либо получение убытка больше запланированного, не содержащее признаков административного либо уголовного правонарушения.

Минфин утвердил новые натуральные нормы материально-технического обеспечения государственных органов.

В документе речь идет о канцелярских принадлежностях и других расходных материалах. В частности, расход бумаги формата А4 сокращен с 12 до 4 пачек в год.

В классификацию поступлений бюджета в Единой бюджетной классификации внесены изменения. В частности, вместо платы за эмиссии в окружающую среду теперь будет плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Строительство

Изменены Правила разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов (проектов детальной планировки и проектов застройки).

Согласно внесенным поправкам, в ПДП решаются вопросы обеспечения маломобильных групп населения условиями для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения, а также применения возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий при возведении новых объектов.

Также в новой редакции утвержден Классификатор ПДП и проекта застройки.

Приняты новые санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям.

Так, документом определены требования к выбору земельного участка под строительство, проектированию, строительству новых, реконструкции, переоборудованию, перепланировке и расширению существующих объектов, ремонту и вводу в эксплуатацию, содержанию и эксплуатации административных или жилых зданий (общежитий), а также требования к системам водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, освещения, вентиляции, кондиционированию, микроклимату, физическим факторам административных и жилых зданий (общежитий).

Медицина

Правила оказания платных услуг субъектами здравоохранения изложены в новой редакции.

В частности, из понятийного аппарата исключено определение платные отделения (палаты).

Виды платных услуг и прейскурант цен на них доводятся до сведения населения через наглядную информацию в местах, доступных для всеобщего обозрения, в том числе на интернет-ресурсах.

Госпитализация пациентов на платной основе осуществляется в платные отделения организации здравоохранения, за исключением лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы.

Минздрав внес поправки по вопросам проведения экспертизы качества оказания медицинских услуг. В частности, определены случаи, в которых местными органами Управления здравоохранения могут привлекаться независимые эксперты. Также уточнен порядок проведения внешней экспертизы качества медицинских услуг.

Медработникам за лечение лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, увеличат доплаты с 40% до 540% от должного оклада.

Также изменятся доплаты за условия труда гражданским служащим, работникам организаций, содержащихся за счет средств госбюджета, работникам казенных предприятий системы органов МВД.

Утверждены правила оказания госуслуг:

Выдача лицензии на фармацевтическую деятельность. Выдача лицензии на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в области здравоохранения.

Местные органы государственного управления здравоохранением (администратор бюджетных программ) будут проводить мониторинг качества и объема медицинских услуг в рамках дополнительного объема медицинской помощи лицам, содержащимся в СИЗО и учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Минздрав утвердил в новой редакции группы динамического наблюдения лиц с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), критерии взятия, перевода, прекращения динамического наблюдения, а также частоты наблюдения за данными лицами.

В Правила регулирования, формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства внесены изменения.

В частности, до того как регистрировать цены на лекарства, будет формироваться проект перечня лекарственных средств, которые подлежат ценовому регулированию.

Проект перечня ЛС будет формировать государственная экспертная организация.

В проект перечня включат:

рецептурные лекарственные средства;

безрецептурные ЛС:

закупаемые у единого дистрибьютора или в перечень ЛС и МИ для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан;

имеющие менее 3 торговых наименований;

имеющие менее 3 производителей торговых наименований.

Также в новой редакции изложены Правила регулирования предельных цен и наценки на лекарственные средства и медизделия в рамках ГОБМП или в системе ОСМС.

Недропользование

С 1 июля недропользователи обязаны представлять уполномоченному органу в области твердых полезных ископаемых годовые (на один финансовый год) и среднесрочные (на пять финансовых лет) программы закупа товаров, работ и услуг, а также информацию о планируемом закупе возмездных услуг оператора согласно новым формам.

Также в новых формах следует предоставить отчеты при проведении операций по разведке и добыче твердых полезных ископаемых, добыче общераспространенных полезных ископаемых.

Сбор лома и металлов

Установлены новые требования к юридическим лицам, осуществляющим деятельность по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов в уведомительном порядке.

Так, у юрлиц должны быть:

специализированная производственная база;

автотранспорт для перевозки лома и отходов цветных и черных металлов;

земельный участок с подъездными путями;

инструкция по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов;

квалифицированный персонал.

Скупка лома и отходов черных и цветных металлов осуществляется юридическими лицами при наличии у ломосдатчика документов, подтверждающих законность приобретения лома и отходов черных и цветных металлов.

Государственные закупки

С 1 июля 2022 года в Казахстане применяется электронный каталог товаров для госзакупок.

В него вошли следующие категории товаров: канцелярские товары, хозяйственные товары, лекарственные средства и изделия медицинского назначения, электротовары.

При проведении госзакупок товаров, включенных в перечень, техническая спецификация предлагаемых товаров будет формироваться из электронного каталога. Потенциальным поставщикам указанных товаров следует заблаговременно зарегистрировать свои товары в Электронном каталоге.

Утвержден перечень товаров, работ, услуг, по которым госзакупки осуществляются способом конкурса с использованием рейтингово-балльной системы. В него вошли строительно-монтажные работы и работы по проектированию.

Данный способ закупок внедряется с целью полного исключения человеческого участия в процессе госзакупок. Веб-портал будет автоматически присваивать потенциальным поставщикам соответствующий рейтинг и определять победителя конкурса.

Утверждены новые формы документов для проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках ГОБМП или в системе ОСМС, фармацевтических услуг.

Утвержден новый Перечень видов товаров, работ, услуг, государственные закупки которых осуществляются в соответствии с типовыми конкурсными документациями (аукционными документациями).

Изменена процедура исключения потенциального поставщика из реестра недобросовестных участников госзакупок:

Если заказчик представит решение согласительной комиссии об исключении потенциального поставщика из реестра недобросовестных участников госзакупок посредством веб-портала, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней выносит решение об исключении данного поставщика из реестра недобросовестных участников госзакупок. Решение выносится посредством веб-портала автоматически.

Правила дополнены новым приложением «Приказ об исключении из реестра недобросовестных участников государственных закупок».

Электроэнергия

Утвержден новый перечень затрат на производство электрической энергии, которые учитываются при формировании предельных тарифов на электрическую энергию.

Также установлены новые прогнозные затраты на производство электрической энергии, учитываемые при формировании предельных тарифов на электрическую энергию для вновь вводимых энергопроизводящих организаций.

Инвестиции

В Правилах организации «одного окна» для инвесторов появилось новое понятие – единый пул инвестиционных проектов – перечень реализуемых и прорабатываемых проектов в несырьевых отраслях экономики стоимостью свыше 500 млн тенге, инициаторами которых выступают субъекты частного предпринимательства (отечественные и иностранные инвесторы), формируемый уполномоченным органом.

Также создается новое структурное подразделение – Task Force – структурное подразделение национальной компании в области привлечения инвестиций, отвечающее за формирование и сопровождение пула инвестиционных проектов, подлежащих к подписанию соглашений об инвестициях.

Оно будет работать с инвесторами, реализующими проекты с объемом инвестиций от 7 500 000 МРП, во всех отраслях экономики.

Военная служба

Служебную деятельность местных органов военного управления теперь будут оценивать еще по одному новому критерию – Работа по розыску лиц, уклоняющихся от призыва, и направление материалов в правоохранительные органы.

Будут проверять полноту и качество отработки документов, а также количество направленных в ПО материалов.

Труд

Утвержден новый Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (выпуск 52).

Документ содержит работы по:

автомобильному и городскому электрическому транспорту;

железнодорожному транспорту и метрополитену;

морскому и речному транспорту.

Тарифно-квалификационные характеристики применяются при тарификации работ и присвоении квалификационных разрядов рабочим в организациях независимо от формы их собственности и организационно-правовых форм, где имеются соответствующие производства и виды работ.

Уголовно-исполнительная система

С 1 июля в медицинских организациях, расположенных в следственных изоляторах, подозреваемые и обвиняемые размещаются по видам заболеваний.

Раздельно содержатся мужчины и женщины, несовершеннолетние и взрослые. Изолированно содержатся подозреваемые и обвиняемые в совершении особо тяжких и тяжких преступлений.

Досмотр вещей подозреваемых и обвиняемых производится в их присутствии при поступлении в следственный изолятор, перед отправкой за его пределы, при переводе в другую камеру, стационар медицинской организации, расположенной в следственном изоляторе или водворении в дисциплинарный изолятор или в помещение временной изоляции.

ЖКХ

До 1 июля 2022 года должны были прекратить свою деятельность КСК, а на их месте образоваться ОСИ и ПТ. Однако депутаты отсрочили нововведение до 1 июля 2023 года.

30 июня 2022 года глава государства подписал поправки в законодательство.

Все изменения можно посмотреть здесь.