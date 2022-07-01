Мажит Шарипов покидает пост председателя правления «Казатомпрома»
Исполнять обязанности председателя правления на период подбора советом директоров компании кандидатуры на данную должность будет Ержан Муканов, в настоящее время занимающий пост главного директора по производству Казатомпрома, – говорится в сообщении компании.
Мажит Шарипов родился 15 октября 1964 года.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Обнинский институт атомной энергетики (1988)
Трудовой стаж:
· Инженер, старший инженер службы эксплуатации экспериментальной установки реактора Института ядерной физики Академии наук Казахстана (1988-1992).
· Главный специалист Агентства по атомной энергии РК (1992-2000).
· Начальник отдела инспектирования Комитета по атомной энергетике Министерства энергетики, индустрии и торговли РК (2000-2008).
· Начальник Управления анализа и надзора Комитета по атомной энергетике Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК (2008).
· Директор Департамента ядерной энергетики и атомной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК (12.2008-04.2010).
· Директор Департамента атомной энергетики и промышленности Министерства индустрии и новых технологий (04.2010-08.2013).
· Председатель Комитета атомной энергии Министерства индустрии и новых технологий РК (08.2013-2014).
· Директор Департамента проектов ядерно-топливного цикла АО «НАК «Казатомпром» (2015-2017).
· Управляющий директор Дивизиона «ЯТЦ и атомная энергетика» АО «НАК «Казатомпром» (2017-01.01.2021).
· Главный директор по производству и ядерно-топливному циклу АО «НАК «Казатомпром» (01.01.2021-08.2021).
· Исполняющий обязанности председателя правления АО «НАК «Казатомпром» (02.09.2021).
· Председатель правления АО «НАК «Казатомпром» (с 09.2021).