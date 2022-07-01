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Мажит Шарипов покидает пост председателя правления «Казатомпрома»

Мажит Шарипов, покидает пост председателя правления Казатомпром Фото: пресс-служба «Казатомпром»
Шарипов Мажит покидает пост председателя правления компании – члена совета директоров с 4 июля по собственному желанию, сообщает Zakon.kz.
Исполнять обязанности председателя правления на период подбора советом директоров компании кандидатуры на данную должность будет Ержан Муканов, в настоящее время занимающий пост главного директора по производству Казатомпрома, – говорится в сообщении компании.

Мажит Шарипов родился 15 октября 1964 года.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Обнинский институт атомной энергетики (1988)

Трудовой стаж:

· Инженер, старший инженер службы эксплуатации экспериментальной установки реактора Института ядерной физики Академии наук Казахстана (1988-1992).

· Главный специалист Агентства по атомной энергии РК (1992-2000).

· Начальник отдела инспектирования Комитета по атомной энергетике Министерства энергетики, индустрии и торговли РК (2000-2008).

· Начальник Управления анализа и надзора Комитета по атомной энергетике Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК (2008).

· Директор Департамента ядерной энергетики и атомной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК (12.2008-04.2010).

· Директор Департамента атомной энергетики и промышленности Министерства индустрии и новых технологий (04.2010-08.2013).

· Председатель Комитета атомной энергии Министерства индустрии и новых технологий РК (08.2013-2014).

· Директор Департамента проектов ядерно-топливного цикла АО «НАК «Казатомпром» (2015-2017).

· Управляющий директор Дивизиона «ЯТЦ и атомная энергетика» АО «НАК «Казатомпром» (2017-01.01.2021).

· Главный директор по производству и ядерно-топливному циклу АО «НАК «Казатомпром» (01.01.2021-08.2021).

· Исполняющий обязанности председателя правления АО «НАК «Казатомпром» (02.09.2021).

· Председатель правления АО «НАК «Казатомпром» (с 09.2021).

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