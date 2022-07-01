Максимальные ставки по сберегательным вкладам увеличили в Казахстане

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) увеличил максимальные ставки по сберегательным вкладам на август 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Максимальные ставки увеличены по всем видам сберегательных вкладов.

Так, по сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев ставки выросли на 0,5 п.п. и 1,0 п.п.: по депозитам без пополнения – до 15%, по депозитам с пополнением – до 14,5%.

По сберегательным депозитам на 12 месяцев ставки повысились на 0,1 п.п.(15,2% и 14%, соответственно) и на 24 месяца – 0,2 п.п. (12,5% и 11,7% в зависимости от вида депозита).

По остальным видам депозитов максимальные ставки остались без изменений.