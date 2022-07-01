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Максимальные ставки по сберегательным вкладам увеличили в Казахстане

увеличены максимальные ставки по сберегательным депозитам Фото: Zakon.kz
Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) увеличил максимальные ставки по сберегательным вкладам на август 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Максимальные ставки увеличены по всем видам сберегательных вкладов.

Так, по сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев ставки выросли на 0,5 п.п. и 1,0 п.п.: по депозитам без пополнения – до 15%, по депозитам с пополнением – до 14,5%.

По сберегательным депозитам на 12 месяцев ставки повысились на 0,1 п.п.(15,2% и 14%, соответственно) и на 24 месяца – 0,2 п.п. (12,5% и 11,7% в зависимости от вида депозита).

По остальным видам депозитов максимальные ставки остались без изменений.

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