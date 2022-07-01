Средняя зарплата наемных работников составила 231 476 тенге в 2021 году

По данным Бюро национальной статистики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника с учетом малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, составила 231 476 тенге, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, она выросла на 17,7% по сравнению с предыдущим годом, в реальном выражении рост составил 9%.

Наибольший рост среднемесячной заработной платы с учетом малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, по сравнению с предыдущим годом отмечен в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения – на 29,7%, в сфере образования – на 24,1%, в финансовой и страховой деятельности – на 21,1%, в сфере предоставления прочих видов услуг – на 21,2%. Бюро национальной статистики

Среди отраслей наиболее высокая номинальная заработная плата зафиксирована в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 477,1 тыс. тенге (в 2,1 раза выше среднереспубликанского уровня), в финансовой и страховой деятельности – 437,1 тыс. тенге (в 1,9 раза), в сфере информации и связи – 330,1 тыс. тенге (в 1,4 раза), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – 305,8 тыс. тенге (в 1,3 раза, соответственно).

Низкие уровни среднемесячной номинальной заработной платы с учетом малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, отмечены в отраслях сельского, лесного и рыбного хозяйства – 135 430 тенге, а также искусства, развлечения и отдыха – 155 524 тенге.

Среди регионов самая высокая среднемесячная номинальная заработная плата с учетом малых предприятий отмечена в Атырауской области – 379 901 тенге.

При этом в Шымкенте ее величина составила 170 397 тенге, что на 26,4% ниже среднего уровня по стране.

Напомним, размер среднемесячной номинальной заработной платы без учета малых предприятий по регионам за 2021 год составил 250 311 тенге.