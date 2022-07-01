Мужчина избил имама в мечети Талдыкоргана

Фото: Zakon.kz

В Талдыкоргане приверженец религиозного деструктивного течения избил имама в мечети. Его арестовали на семь суток, сообщает Zakon.kz.

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