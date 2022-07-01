Мужчина избил имама в мечети Талдыкоргана
Фото: Zakon.kz
В Талдыкоргане приверженец религиозного деструктивного течения избил имама в мечети. Его арестовали на семь суток, сообщает Zakon.kz.
В начале июня у имама мечети во время религиозного обряда возник инцидент с группой сторонников деструктивного течения. Конфликт продолжился на территории мечети после завершения обряда. В ходе словесной перепалки один из участников инцидента применил кулаки и причинил священнослужителю телесные повреждения. ДП Алматинской области
Полицейские задержали нападавшего. Им оказался 33-летний приверженец религиозного деструктивного течения. По факту был собран материал, предусмотренный ст.73-1 КРКоАП («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), и направлен на рассмотрение суда. Мужчину арестовали на семь суток.
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