ДТП с участием 3 автомобилей в Алматы – пострадали 11 человек

ДТП произошло днем 2 июля в Алматы на пересечении улиц Толе би и Ришата и Муслима Абдуллиных, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Volkswagen Polo двигался по ул. Толе би в западном направлении. Ему навстречу ехал автомобиль Toyota Corolla. С ул. Абдуллиных, по всей видимости, проигнорировав знак «Уступи дорогу», на перекресток выехал автомобиль ВАЗ-21114 и столкнулся с Volkswagen.

Polo закрутило по дороге, затем обе машины врезались в Toyota. В результате удара Corolla перевернулась на крышу.

Очевидцы помогли водителю и пассажирам выбраться из автомобиля, затем поставили его на колеса. В машине находились трое взрослых и пятеро детей. В Volkswagen Polo, помимо водителя, ехали пассажир с ребенком. Все 11 человек госпитализированы.

Единственный, кто не пострадал в аварии – водитель ВАЗ-21114.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz