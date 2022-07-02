ДТП с участием 3 автомобилей в Алматы – пострадали 11 человек
Автомобиль Volkswagen Polo двигался по ул. Толе би в западном направлении. Ему навстречу ехал автомобиль Toyota Corolla. С ул. Абдуллиных, по всей видимости, проигнорировав знак «Уступи дорогу», на перекресток выехал автомобиль ВАЗ-21114 и столкнулся с Volkswagen.
Polo закрутило по дороге, затем обе машины врезались в Toyota. В результате удара Corolla перевернулась на крышу.
Очевидцы помогли водителю и пассажирам выбраться из автомобиля, затем поставили его на колеса. В машине находились трое взрослых и пятеро детей. В Volkswagen Polo, помимо водителя, ехали пассажир с ребенком. Все 11 человек госпитализированы.
Единственный, кто не пострадал в аварии – водитель ВАЗ-21114.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz