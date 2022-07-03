В WhatsApp появится возможность скрывать статус «в сети»

Разработчики WhatsApp работают над долгожданной многими функцией. В приложении для iOS скоро появится возможностью скрывать статус «в сети», сообщает Zakon.kz.

Как отмечает ресурс WABetaInfo, новая функция уже находится в разработке и должна быть добавлена в будущем обновлении.

Пользователи смогут указать, чтобы статус «в сети» был виден всем, либо выставить те же настройки, что и для функции отображения последнего посещения («Мои контакты», «Контакты, кроме…» либо «Никто»).

Новая функция будет доступна как в приложениях для Android и iOS, так и в десктопной версии мессенджера.