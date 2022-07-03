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Давка из-за сахара в Семее: акимат объяснил перебои с поставками

пакет Фото: Zakon.kz
В пресс-службе акимата города рассказали о том, что перебои поставок сахара связаны с проблемами отгрузки продукции заводами-изготовителями, передает Zakon.kz.

2 июля в одном из супермаркетов города покупатели устроили давку. Отмечается, что ситуация уже стабилизирована.

С руководством заводов проведена работа по незамедлительной отгрузке сахара оптовым поставщикам города. Для стабилизации обстановки с сахаром 5 июля в оптовую фирму ИП «Ермекова» (сахарный центр) поступит вагон сахара, который будет доставлен в торговые предприятия города. До 20 июля ожидается поступление еще трех вагонов сахара, – рассказали arnapress.kz в горакимате.

Также сообщается, что чиновники отправили запрос о дополнительной поставке сахара из регионального стабилизационного фонда.

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