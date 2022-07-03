Давка из-за сахара в Семее: акимат объяснил перебои с поставками

Фото: Zakon.kz

В пресс-службе акимата города рассказали о том, что перебои поставок сахара связаны с проблемами отгрузки продукции заводами-изготовителями, передает Zakon.kz.

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