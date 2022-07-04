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Карьерный гороскоп: какую профессию выбрать каждому знаку зодиака

работа гороскоп советы Фото: pixabay
Финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова уточнила, какие качества каждого представителя зодиакального круга выделяют его в определенной области, сообщает Zakon.kz.

Астролог отмечает, когда человек занимается любимым делом, он наслаждается процессом, более успешен и зарплата его выше.

Как сказано в публикации Ftimes.ru, Овны обладают огромным потоком энергии: им необходимо реализовать свой потенциал лидера и предводителя, а не отсиживаться в сторонке. Им рекомендуют рассмотреть профессию юриста, журналиста или открыть свой бизнес.

Тельцы могут стать востребованным дизайнером, архитектором и даже флористом. Они любят создавать прекрасное и продумывать детали.

Творческая и динамичная работа подходит Близнецам. Как вариант — гид в турагентстве.

Что касается Раков, они не любят постоянное перемещение, могут выполнять рутинные обязательства. Им советуют попробовать работу в фирме на должности секретаря, менеджера, а также освоить профессию стилиста или фотографа.

Львам необходимо чувствовать восхищение от коллег: их тянет к власти. Представитель этого знака зодиака — это один из лучших руководителей.

Любой босс мечтает о таких работниках, как Девы. Ответственность их не только не пугает, но и прельщает. Реализовать себя Девы могут практически в любой сфере.

Весы справляются почти с любой поставленной задачей. Из них выходят прекрасные педагоги, а также художники, артисты, модельеры и т.п.

Если Скорпион приложит усилия, он может добиться абсолютно всего, чего пожелает. Склонность к зависимости от чужих восторгов толкает представителей знака к публичным профессиям.

Стрельцы готовы идти за своей мечтой долго и страстно. Чаще всего они выбирают профессии летчика, спасателя, пожарного, каскадера и вполне довольны жизнью.

Козероги вполне могут посвятить жизнь изучению какого-то одного дела. Умение сосредотачиваться делает их талантливыми инженерами, механиками, мастерами любого направления.

Среди Водолеев найдется немало создателей настоящих шедевров искусства. Но представители этого знака могут быть и программистами, если заставят себя немного потрудиться.

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