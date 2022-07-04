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Законодательство РК

В Алматы расследуют дело о хищении средств AsiaCredit Bank

расследование АФМ Алматы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Департамент экономических расследований Агентства по финансовому мониторингу по Алматы проводит досудебное расследование факта хищения имущества АО «AsiaCredit Bank», сообщает Zakon.kz.

Согласно данным агентства, досудебное расследование проводится по ст. 190, ч. 4, п. 2 УК РК.

В настоящее время департаментом проводятся запланированные следственные действия, направленные на исполнение требований ст. 24 УПК РК.Пресс-служба АФМ РК

Кроме того, в соответствии со ст. 201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

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