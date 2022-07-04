В Алматы расследуют дело о хищении средств AsiaCredit Bank

Департамент экономических расследований Агентства по финансовому мониторингу по Алматы проводит досудебное расследование факта хищения имущества АО «AsiaCredit Bank», сообщает Zakon.kz.

Согласно данным агентства, досудебное расследование проводится по ст. 190, ч. 4, п. 2 УК РК.

В настоящее время департаментом проводятся запланированные следственные действия, направленные на исполнение требований ст. 24 УПК РК. Пресс-служба АФМ РК

Кроме того, в соответствии со ст. 201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению.