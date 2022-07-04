Цены на нефть растут на опасениях снижения предложения

По результатам дневных торгов мировые цены на нефть ускоряют рост на опасениях о возможной нехватке этого вида сырья, сообщает Zakon.kz.

Как свидетельствуют данные, по состоянию на 17:58 по времени Нур-Султана цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1%, до 112,75 доллара за баррель. Августовских фьючерсов на WTI — на 0,83%, до 109,33 доллара.

В понедельник днем стоимость нефти продолжает расти, так как инвесторы опасаются дефицита черного золота на рынке. Причиной очередных опасений стали новости из Ливии, где Национальная нефтяная корпорация страны (National Oil Corporation, NOC) объявила форс-мажор в экспортных нефтеналивных портах Эс-Сидр и Рас-Лануф и на месторождении Эль-Филь в связи с политическим кризисом, – сообщает Прайм.

Как отмечают эксперты, позитивно влияет на котировки нефти и ослабление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,29%, до 104,83 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными для покупки в другой валюте.