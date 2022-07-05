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О переименовании Нур-Султана высказались в правительстве

О переименовании Нур-Султана высказались в правительстве Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов заявил, что возвращать прежнее название столице не будут, передает корреспондент Zakon.kz.
Я пока не вижу никаких оснований для этого, – заявил Ерлан Тугжанов в кулуарах правительства.

Журналисты поинтересовались у заместителя премьер-министра, что нужно сделать гражданам, чтобы городу вернули прежнее название – Астана.

Я вам уже сказал, нет никаких оснований.Ералы Тугжанов

20 марта 2019 года на совместном заседании палат Парламента было принято решение о переименовании Астаны в Нур-Султан. Инициатива была выдвинута Касым-Жомартом Токаевым во время инаугурации.

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