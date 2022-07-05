Топ-15 самых редких казахских женских имен

Родители хотят как-то по-особенному назвать своего долгожданного ребенка. Малыш для любых пап и мам всегда самый необычный. Редакция Zakon.kz сделала подборку редких казахских женских имен, несущих в себе глубокий смысл.

Выбирая необычное имя, нужно непременно обращать внимание на его значение, интересоваться переводом и трактовкой. Психологи утверждают, что данное при рождении имя наполняет ребенка особой энергетикой, а иной раз даже определяет его судьбу.

Редкие женские казахские имена обладают не только красивым звучанием, но и глубоким значением и смыслом.

1. Агила (Агиля)

Имя имеет арабское происхождение. Может быть истолковано как «умная, мудрая». Подойдет рассудительной девочке, которая проявляет интерес к знаниям.

2. Ахар

Означает «красивая, отзывчивая, милая». Редкое женское имя, которое подойдет славной девочке, любимице окружающих. Во взрослой жизни, как правило, Ахар приятная и интересная собеседница, утонченная особа, любит и ценит искусство.

3. Балкадиша

Имя может иметь значение «приятная», так как бал – «мед, сладость». Нередко этим именем называют недоношенных деток, так как с арабского «кадиша» означает «недоношенный ребенок».

4. Бадигулжамал

С арабского Бадигулжамал переводится как «несравненная красота». Имя подойдет для миловидных девочек или девочек с необычной внешностью.

5. Галима

Перевод имени означает «мудрость». Дается обычно с надеждой, что ребенок вырастет знающим, с тягой к учебе и знаниям. Женщина с редким именем Галима обычно не любит сплетен и сторонится людей, от которых исходит дурное влияние.

6. Зере

Имя означает «внимательная, осторожная». В переводе с иранского – «золотая». Этим казахским именем звали бабушку поэта, просветителя и мыслителя Абая Кунанбаева.

7. Зумрат (Зумрад)

В переводе с иранского и персидского языков означает «изумруд». Необыкновенное по звучанию имя, которое, конечно же, подойдет необычным девочкам. Скорее всего, девушка с таким именем будет на каждом празднике заметна как драгоценный камень, переливаясь своей многогранностью. Нумерологи считают, что имя Зумрат связано с чувствительностью, и главную роль здесь играют равновесие и гармония.

8. Ильсияр

Имя означает «патриотка». Девочка в будущем непременно будет почитать родителей и любить родное государство.

9. Инаят

Женское имя переводится как «милость, благосклонность, благодать». Редко встретишь, хотя по праву должно быть востребовано за такое сильное значение. Наверняка, у обладательницы такого имени будет мягкий характер и неконфликтный нрав.

10. Камария

С арабского означает «красивая луна». Считается, что у девушки с таким редким именем не будет недостатков. Взрослеющая девочка будет хороша собой и обладать редкой внешностью.

11. Севара

Имя тюркского происхождения. Этим редким красивым женским именем называют девочек в Узбекистане, Кыргызстане, Казахстане, Татарстане. В переводе имя означает «любимая, милая».

12. Латифа

Это имя имеет значение «добрая, любимая, любезная, приветливая». Происхождение имени Латифа – арабское. Скорее всего, подрастающая малышка будет приятна в общении и станет любимицей окружающих.

13. Торгын

Казахское имя, означает «драгоценный шелк».

Как считают психологи и нумерологи, характер имени определяется коммуникативными способностями, которые имеют первостепенное значение. Часто обладательница этого имени творческая личность, одаренная в самовыражении. Торгын старается делиться с окружающими своими навыками и опытом, сильна как оратор.

14. Уркия

В переводе с арабского языка Уркия значит «очень привлекательная». Это не особо распространенное казахское имя обязательно завоюет свои позиции среди родителей симпатичных малышек. По мнению нумерологов, имя обладает земной энергией и все ресурсы направляет на укрепление своих корней.

15. Шарбану

Имя переводится как «блестящая, лучезарная». С иранского языка означает «красивый город». А если основываться на переводе с таджикского языка, то «бану» – это «девушка», и образующее «бану» служило приставкой для создания женских имен. В прошлом жену правителя называли шахрбану.

Отметим, что мода на редкие имена появилась в Казахстане после 2000 года. До этого времени родители предпочитали давать своим наследникам привычные имена.