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Казахстанцы свободны в выборе фирмы и цвета школьной формы

Школьники, школьная форма, Казахстан Фото: Zakon.kz
Родители свободны в выборе любого поставщика школьной формы. Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Комитета дошкольного и среднего образования Министерства просвещения РК Жомарт Карамбаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Ни администрация школы, ни директор, ни региональное управление или районный отдел образования не имеют права заставлять приобретать школьную форму у определенных поставщиков. По этому вопросу обращаюсь к родителям, родители свободны в выборе любого поставщика и могут приобрести соответствующую требованиям школьную форму... Если заранее купили форму, то можно будет ее носить. Никто не вправе запретить ее носить и обязывать покупать новую форму нового цвета.Заместитель председателя Комитета дошкольного и среднего образования Министерства просвещения РК Жомарт Карамбаев 

По словам Карамбаева, родители сами смогут выбрать ту форму, которая нравится им, и самостоятельно выбирать фирму, однако окончательное решение по цвету школьной формы будет принимать родительская общественность, попечительский совет и родительские комитеты, которые есть в каждой школе. Профильные госорганы могут рекомендовать выбор единого цвета школьной формы на административной территории.

Аналогичные требования к спортивной форме. Нет требований, чтобы покупали спортформу определенной фирмы. Есть требование, чтобы форма была удобной для ребенка. Этот вопрос решается родительской общественностью. Единая спортформа в некоторых школах есть, но это не обязательное требование. Главное, чтобы форма и обувь были удобны для ребенка. Какого-либо наказания в случае покупки другой спортформы не предусмотрено. Повторюсь, главное, чтобы ребенку было удобно и одежда не причиняла вред здоровью.  Жомарт Карамбаев

В заключение он отметил, что в приказ министерства №26 о требованиях к обязательной школьной форме для организаций среднего образования вносятся изменения, которые будут утверждены до конца лета этого года.

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