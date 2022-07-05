В Кыргызстане ликвидировали наркоканал из Казахстана

Пресечена деятельность наркогруппировки, наладившей канал контрабандных поставок наркотических средств из Казахстана в Кыргызстан, сообщает Zakon.kz.

В ходе следственно-оперативных мероприятий в селе Ленинское Аламудунского района при сбыте гашиша примерным весом 1 кг 800 г задержан гражданин Кыргызстана 2001 года рождения.

Далее оперативники вышли на второго подозреваемого.

Им оказался гражданин Казахстана 2000 года рождения, который, оборудовав тайник в бензобаке автомашины Subaru, контрабандным путем доставил вышеуказанные наркотические средства из Казахстана на территорию Кыргызстана и передал с целью сбыта гражданину Кыргызстана. Министерство внутренних дел Кыргызской республики

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 282 Уголовного кодекса КР «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта».

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия для задержания других членов данной наркогруппировки и лиц, причастных к данному преступлению.

Задержанные водворены в СИЗО. Расследование продолжается.