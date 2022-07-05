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Законодательство РК

Спецоперация КНБ на юге Казахстана: задержаны 14 лидеров опасной ОПГ

спецоперация ОПГ Казахстан Фото: пресс-служба КНБ РК
Комитет национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел и подразделениями специального назначения «А» и «Беркут» в Таразе и Шымкенте провели спецоперацию по пресечению деятельности общественно опасной организованной преступной группы, сообщает Zakon.kz.

На сайте комитета отмечено, что в результате оперативно-розыскных и специальных мероприятий удалось собрать доказательства причастности членов преступной группы к хищениям товарно-материальных ценностей в особо крупном размере и вымогательству денежных средств с предпринимателей.

Итогом спецоперации стало задержание 14 лидеров и активных участников группировки. В ходе процессуальных мероприятий обнаружен и изъят арсенал оружия, крупные суммы денежных средств, а также документальные материалы, представляющие интерес для следствия.Пресс-служба КНБ РК

Как добавили в ведомстве, проводится досудебное расследование, в том числе устанавливается причастность задержанных к другим преступлениям.

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Анастасия Московчук
КНБ Тараз Шымкент
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