Журналист Махамбет Абжан арестован на два месяца – суд

В пресс-службе столичного суда рассказали о том, что подозреваемый в вымогательстве журналист Махамбет Абжан арестован на два месяца, передает корреспондент Zakon.kz.

Меру пресечения в виде содержания под стражей санкционировал Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана.

Новость по теме В Нур-Султане по подозрению в вымогательстве задержан журналист Махамбет Абжан

3 июля в Антикоррупционной службе сообщили, что перед столичным БЦ Astana Tower сотрудниками Антикора при получении 50 млн тенге с поличным был задержан блогер Махамбет Абжан.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 194, ч. 4, п. 2 УК РК «Вымогательство в особо крупном размере». Проверяется информация о причастности задержанного к другим аналогичным преступлениям.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.