В столице участились факты вовлечения молодежи в «аптечную наркоманию»

Пресс-служба МВД РК сообщила о том, что от жителей города Нур-Султана поступают обращения в отношении фармацевтов, которые продают кодеиносодержащие препараты, в частности, подросткам, передает Zakon.kz.

Сотрудники столичного ДП зафиксировали пять фактов нарушения правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств, подпадающих под ст. 426 КоАП РК.

Отмечается, что в ходе проведения рейдовых мероприятий управлением по противодействию наркопреступности совместно с местной полицейской службой УП района «Сарыарка» с двух аптек по ул. Жангельдина и Дукенулы доставлены на медосвидетельствование более 20 лиц, у которых подтвержден факт употребления кодеиносодержащих препаратов. В настоящее время к нарушителям принимаются должные меры вплоть до отзыва лицензии.