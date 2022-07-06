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Участок улицы Карасай батыра в столице временно перекроют

В Нур-Султане перекроют Карасай батыра Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В связи с проведением ремонтных работ с 11 июля по 25 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Карасай батыра от переулка Буланты до переулка Аракарагай, сообщает Zakon.kz.

Столичное Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства по согласованию с Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и Управлением административной полиции ДП города начинает работы по монтажу теплотрассы со вскрытием дорожного полотна на участке улицы Карасай батыра, передает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, – говорится в сообщении управления.

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