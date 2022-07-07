Январские беспорядки: когда будет полностью возмещен ущерб бизнесу в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев на брифинге в СЦК рассказал, когда будет полностью возмещен ущерб бизнесу, причиненный в ходе январских событий, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерболат Досаев сообщил, что всего в акимат поступили 1594 заявки. По ним выплачено более 14,5 млрд тенге.

66 заявок мы отклонили, потому что они не попали под категорию МСБ, являются физлицами и не зарегистрированы в Алматы. Сегодня 99% всех пострадавших субъектов МСБ восстановили свою деятельность, являются полноценными налогоплательщиками. Я считаю, что выполнены все обязательства. Осталось около 16 компаний, но по ним нужна нам судебно-экономическая экспертиза. Как только процесс будет завершен, мы доплатим сумму в 2,8 млрд тенге. Аким Алматы Ерболат Досаев

Глава мегаполиса заверил, что деньги на это есть, и деятельность малого и среднего бизнеса в Алматы будет восстановлена в полном объеме.