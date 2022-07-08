Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Что известно о сопернице Рыбакиной по финалу Wimbledon – Онс Жабер

Теннис Финал Уимблдон Фото: Instagram/onsjabeur
9 июля на центральном корте Лондона состоится финал в женском одиночном разряде Открытого чемпионата Англии по теннису между казахстанкой Еленой Рыбакиной и Онс Жабер из Туниса. Для обеих теннисисток это будет первый их финал на турнирах «Большего шлема», сообщает Zakon.kz.

Что же из себя представляет 27-летняя тунисская теннисистка? Онс — одна из четырех детей Самиры и Ридхи Жаберов, у нее есть два брата и сестра. Она замужем за фехтовальщиком Каримом Камуном, который помогает ей в качестве фитнес-тренера. К данному часу Онс Жабер является второй ракеткой мира, за карьеру заработала более шести миллионов долларов призовых.

Теннис Финал Уимблдон

Фото: Instagram/onsjabeur

Онс Жабер стала первой арабкой и представителем африканского континента, которая сумела вписать себя в историю, выйдя в финал Уимблдона в женском одиночном разряде. В полуфинале английского первенства она обыграла свою близкую подругу из Германии Татьяну Марию — 6:2, 3:6, 6:1.

Это исполнение мечты, очень рада, что долгие годы труда и жертв приносят результат. Но впереди еще один матч. Не понимаю, как Татьяна вернулась после рождения двух детей. Физически она просто зверь. Я думала, что по ходу матча она устанет, но нет. Даже дропшоты ее не брали. И ее тонкость, подача... На корте она всем впечатляет, но больше играть с ней не хочу. Мне пока хватило (смеется).Онс Жабер

Жабер является чемпионкой трех турниров WTA в одиночном разряде и победительницей юниорского Открытого чемпионата Франции-2011. 

Теннис Финал Уимблдон

Фото: Instagram/onsjabeur

Финал Уимблдона-2022 между Еленой Рыбакиной и Онс Жабер состоится 9 июля и начнется в 19:00 по времени Нур-Султана.

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю.

Читайте также

Стали известны соперники казахстанских футзалистов по отбору на ЧМ-2024

Самый титулованный теннисист отдал путевку в финал Wimbledon-2022 без борьбы

Рыбакина после выхода в финал Wimbledon: Не могу поверить, что это все реальность

Куандык Шынасилов
Тунис
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
имя ребенок певица
«Удивили так удивили»: Макпал Исабекова назвала имя первенца
теннисистка
Рыбакина после выхода в финал Wimbledon: Не могу поверить, что это все реальность
астрология гороскоп мужчины сердце
Топ-3 мужских знака зодиака с «холодным сердцем»
Снялся с Уимбилдона
Рафаэль Надаль снялся с полуфинала Уимблдона
археологи нашли уникальную находку, пещера Туттыбулак
Уникальную находку обнаружили археологи в Туркестанской области
река Иртыш
Человеческие останки обнаружили павлодарские волонтеры в лесу около Иртыша
Стала самой молодой миллиардершей
34-летняя Рианна стала самой молодой женщиной-миллиардером
средневзвешенный курс в обменниках
Курсы валют на 8 июля в обменных пунктах Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления