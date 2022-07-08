Что известно о сопернице Рыбакиной по финалу Wimbledon – Онс Жабер
Что же из себя представляет 27-летняя тунисская теннисистка? Онс — одна из четырех детей Самиры и Ридхи Жаберов, у нее есть два брата и сестра. Она замужем за фехтовальщиком Каримом Камуном, который помогает ей в качестве фитнес-тренера. К данному часу Онс Жабер является второй ракеткой мира, за карьеру заработала более шести миллионов долларов призовых.
Фото: Instagram/onsjabeur
Это исполнение мечты, очень рада, что долгие годы труда и жертв приносят результат. Но впереди еще один матч. Не понимаю, как Татьяна вернулась после рождения двух детей. Физически она просто зверь. Я думала, что по ходу матча она устанет, но нет. Даже дропшоты ее не брали. И ее тонкость, подача... На корте она всем впечатляет, но больше играть с ней не хочу. Мне пока хватило (смеется).Онс Жабер
Жабер является чемпионкой трех турниров WTA в одиночном разряде и победительницей юниорского Открытого чемпионата Франции-2011.
Фото: Instagram/onsjabeur
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