Подростки поймали педофила в Алматы

На пересечении улиц Абая — Саина в одном из автобусов 13-летняя школьница обратилась за помощью к подростку, попросив защиты. Девочка сообщила о том, что 50-летний мужчина трогал ее, передает Zakon.kz.

Подросток подошел к мужчине и силой заставил его выйти из автобуса на остановке Абая – Саина. Девочка вышла вместе с ними.

Подросток, силой удерживая педофила, завел его на огороженную футбольную площадку в ближайшем дворе. Мальчик вместе с другими детьми закрыл калитку на замок.

Дети позвонили в отделение полиции и сообщили о случившемся. На место приехала мать девочки. Через некоторое время прибыли участковые, которые, расспросив детей о ситуации, забрали мужчину.

По словам полицейских, мужчина уже имеет судимость за подобные действия.