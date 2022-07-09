NASA опубликовало самую «глубокую» фотографию Вселенной

Космическое агентство NASA опубликовало первый снимок датчика точного наведения FGS с телескопа «Джеймс Уэбб», сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе пояснили, что это пока только тестовое изображение, но на нем можно разглядеть самые далекие объекты. Поэтому это одно из самых глубоких фото Вселенной на сегодняшний день.

По мнению ученых, с помощью телескопа Джеймса Уэбба они смогут получить снимки самой дальней и ранней Вселенной. Сейчас современные мощности других устройств ограничиваются примерно 330 млн лет после Большого взрыва. Из-за расширения Вселенной свет самых далеких тел переходит из ультрафиолетового диапазона к инфракрасному, который «Джеймс Уэбб» может детально зафиксировать.

Данные фотографии являются техническими и обычно не передаются на Землю, но благодаря новым возможностям исследователям удалось сохранить и поделиться с общественностью первым тестовым снимком.

Публикация полноценных снимков анонсирована на 12 июля. Однако в НАСА решили поделиться предварительными кадрами, полученными через совмещение снимков с датчиков точного наведения. Такие изображения считаются техническими и на Землю обычно не передаются, но из-за расширения возможностей пропускных данных специалисты решили сохранить и опубликовать снимки.

Датчик вел съемку без цветного фильтра, поэтому изучить возраст галактик ученые пока не смогли.