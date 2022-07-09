Диетолог назвала продукты, приближающие к старости

Старение организма является естественным процессом, который нельзя предотвратить, но возможно замедлить, помимо прочего, посредством правильного питания. Для этого следует воздержаться от употребления ряда продуктов, передает Zakon.kz.

Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала агентству Прайм, каких продуктов следует избегать, чтобы замедлить старость.

Среди таких продуктов стоит выделить сладости и другие быстрые углеводы.

Любые быстрые углеводы, которые мы потребляем в большом количестве, способствуют быстрому старению. Дело в том, что они «быстро поступают в кровь и создают сахарные скачки». А когда у нас одномоментно резко повышается сахар, то старение соединительной ткани усиливается.

Старению способствуют и соленые продукты, поскольку они вызывают отечность, а также, очевидно, алкоголь.

Не нужно питаться в общепите, говорит Тихомирова. Если хочется не стареть подольше — лучше готовить пищу дома. Также к главным правилам сохранения здоровья специалист отнесла обильное питье воды, регулярную физическую нагрузку и полноценный сон.

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