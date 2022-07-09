Отключение двигателя произошло у самолета Air Astana
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
9 июля во время выполнения рейса КС 342 на ВС А320 по направлению Шымкент – Нур-Султан во время набора высоты произошло отключение левого двигателя по техническим причинам, передает Zakon.kz.
Экипаж выполнил все необходимые процедуры, взял ситуацию под контроль и принял решение вернуться в аэропорт Шымкента. Посадка прошла без замечаний. Планируется проведение расследования данного события совместно с Департаментом по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.Пресс-служба авиакомпании Air Astana
Пассажиры были перебронированы на ближайшие прямые рейсы FlyArystan и Air Astana.
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