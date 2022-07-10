В Туркестане задержали организаторов незаконного игорного бизнеса

Две точки накрыли полицейские Туркестанской области, отреагировав на поступившие сигналы, сообщает Zakon.kz.

По имеющейся у полицейских информации, в селе Карнак была организована незаконная игорная деятельность.

На место выехали сотрудники полиции и изъяли два монитора, 6 процессоров и чековый аппарат. Стражи порядка также установили владельца игорного заведения, им оказался житель Туркестана.

Кроме того, полицейские задержали молодого человека, организовавшего аналогичный игорный бизнес. При обыске у него изъяли 12 мониторов, 8 процессоров, чековый аппарат, интернет-модем и тюнера камеры.