В Туркестане задержали организаторов незаконного игорного бизнеса
Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
Две точки накрыли полицейские Туркестанской области, отреагировав на поступившие сигналы, сообщает Zakon.kz.
По имеющейся у полицейских информации, в селе Карнак была организована незаконная игорная деятельность.
На место выехали сотрудники полиции и изъяли два монитора, 6 процессоров и чековый аппарат. Стражи порядка также установили владельца игорного заведения, им оказался житель Туркестана.
Кроме того, полицейские задержали молодого человека, организовавшего аналогичный игорный бизнес. При обыске у него изъяли 12 мониторов, 8 процессоров, чековый аппарат, интернет-модем и тюнера камеры.
Данные факты зарегистрировали по статье 307 УК РК «Организация незаконного игорного бизнеса». Следствием выясняются все обстоятельства происшествия. Проводится досудебное расследование. Пресс-служба ДП Туркестанской области
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