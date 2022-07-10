Количество заболевших коронавирусом в Казахстане продолжает увеличиваться

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

За прошедшие сутки случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано на 61 больше, чем днем ранее. Наибольший всплеск пришелся на Алматы, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 477 новых случаев заболевания COVID-19, из них: в Нур-Султане – 120,

в Алматы – 165,

в Шымкенте – 44,

в Акмолинской области – 14,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 40,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 1,

в Жамбылской области – 17,

в ЗКО – 4,

в Карагандинской области – 34,

в Костанайской области – 7,

в Кызылординской области – 9,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 5,

в СКО – 5,

в Туркестанской области – 7. Всего в стране подтверждено 1 309 434 случая. Читайте также Продукты, продлевающие жизнь – специалист привела список Врач-иммунолог рассказал о новом симптоме коронавируса Диетолог рассказала, кому нельзя есть семечки

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