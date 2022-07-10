Количество заболевших коронавирусом в Казахстане продолжает увеличиваться
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
За прошедшие сутки случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано на 61 больше, чем днем ранее. Наибольший всплеск пришелся на Алматы, сообщает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 477 новых случаев заболевания COVID-19, из них:
в Нур-Султане – 120,
в Алматы – 165,
в Шымкенте – 44,
в Акмолинской области – 14,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 40,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 1,
в Жамбылской области – 17,
в ЗКО – 4,
в Карагандинской области – 34,
в Костанайской области – 7,
в Кызылординской области – 9,
в Мангистауской области – 5,
в Павлодарской области – 5,
в СКО – 5,
в Туркестанской области – 7.
Всего в стране подтверждено 1 309 434 случая.
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