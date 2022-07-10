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Количество заболевших коронавирусом в Казахстане продолжает увеличиваться

Ситуация с коронавирусом 10 июля Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
За прошедшие сутки случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано на 61 больше, чем днем ранее. Наибольший всплеск пришелся на Алматы, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 477 новых случаев заболевания COVID-19, из них:

  • в Нур-Султане – 120,

  • в Алматы – 165,

  • в Шымкенте – 44,

  • в Акмолинской области – 14,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 40,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 1,

  • в Жамбылской области – 17,

  • в ЗКО – 4,

  • в Карагандинской области – 34,

  • в Костанайской области – 7,

  • в Кызылординской области – 9,

  • в Мангистауской области – 5,

  • в Павлодарской области – 5,

  • в СКО – 5,

  • в Туркестанской области – 7.

Всего в стране подтверждено 1 309 434 случая.

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