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Жара до +45 ожидается в Казахстане в понедельник

Нур-Султане Фото: Zakon.kz
Штормовое предупреждение объявлено в городе Нур-Султане и 12 областях страны, передает Zakon.kz.

В Нур-Султане утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке, днем на севере, востоке, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на востоке, юге области 15-20 м/с.

Днем в Актюбинской области ожидается очень сильная жара 42 градуса.

Днем на большей части Мангистауской области ожидается очень сильная жара 43-45 градусов.

Днем в Атырауской области ожидается сильная жара 39 градусов. На востоке, севере области – чрезвычайная пожарная опасность. г. Атырау: днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

На юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на юге, в центре области днем порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на юге Мангистауской области ожидается сильная жара 40 градусов.

Днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный, днем при грозе порывы 16 м/с. На западе, юге области ожидается сильная жара 35 градусов.

Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде – чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на юге, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на западе, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара до 38 градусов. На западе, северо-востоке области – чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Днем в центре, на севере и в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане в конце дня ожидается гроза.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на западе, севере, востоке области – гроза, град, шквал. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем при грозе 15-20, порывы 23 м/с. В Петропавловске днем – гроза, град. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

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Сильная жара, гроза и шквал ожидаются в Казахстане в воскресенье

Елена Беляева
Казгидромет Казахстан
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