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Новак Джокович стал победителем Wimbledon-2022

Теннис Финал Чемпион Фото: Instagram/wimbledon
Сербский теннисист Новак Джокович стал чемпионом Открытого первенства Англии по теннису. В финале третья ракетка планеты одолел 40-го номера мирового рейтинга, представителя Австралии Ника Кирьоса, сообщает Zakon.kz.

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович одержал волевую победу в четырех сетах, уступив стартовую часть игры австралийцу – 4:6. В последующих отрезках финального поединка серб был неподражаем, несмотря на яркие моменты от Ника Кирьоса. Три партии подряд Новак Джокович записал в свой актив – 6:3, 6:4, 7:6 (7:3), а с ними и чемпионский титул Открытого первенства Великобритании.

Таким образом, Джокович завоевал седьмой трофей на Уимблдоне и 21-й титул на турнирах Большого шлема.

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