Великобритания находится на грани дефицита молочной продукции

Крупнейший производитель молочной продукции страны Arla Foods заявил, что способствуют нехватке рост цен на топливо и недостаток квалифицированных сотрудников, передает Zakon.kz.

Как пишет «Московский комсомолец», в этом году производство молока в стране снизилось на 3%, при показателе в 5% Соединенное Королевство столкнется с дефицитом.

Сообщается, что фермеры страдают не только от недостатка рабочих, но и из-за резкого роста цен на корма для животных и удобрения.

Между тем, в правительстве призвали производителей молочной продукции осуществлять долгосрочные инвестиции в рабочую силу страны, а не полагаться на иностранных работников.