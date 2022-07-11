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Курсы валют на 11 июля в обменных пунктах Казахстана

курс валют в обменных пунктах Алматы, Шымкента, Нур-Султана Фото: pixabay
Представлены данные о средневзвешенном курсе покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Нур-Султана, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка Республики Казахстан на 11 июля 2022 года (на 09:50), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка Республики Казахстан, курс тенге к доллару составляет 474,92 (-2,32), к евро – 483,06 (+3,72), к рублю – 7,72 (+0,17).

Нур-Султан

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Нур-Султане в обменных пунктах – 472 тенге, продажи – 476 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Нур-Султане в обменных пунктах – 480 тенге, продажи – 487 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Нур-Султане в обменных пунктах – 6,9 тенге, продажи – 7,25 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 475 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 479 тенге, продажи – 486 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,75 тенге, продажи – 7,25 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 471 тенге, продажи – 475 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 487 тенге, продажи – 487 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,15 тенге, продажи – 7,22 тенге.

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