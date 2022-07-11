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Kaspi Жұма пройдет 15, 16 и 17 июля

Kaspi рассрочка Фото: Kaspi.kz
В Казахстане вновь пройдет всенародный праздник выгодных покупок Kaspi Жұма от Kaspi.kz.

15, 16 и 17 июля все покупки в интернет-магазине на Kaspi.kz и в магазинах партнеров в городах по всему Казахстану в рассрочку на 24 месяца.

Наши любимые клиенты и партнеры давно ждали проведения Kaspi Жұма, всенародного праздника выгодных покупок. В этом году Kaspi Жұма станет самой масштабной. В интернет-магазине на Kaspi.kz представлены более 2 млн товаров с бесплатной доставкой. В празднике принимают участие 70 тыс. лучших магазинов по всей стране. Желаем каждому нашему любимому клиенту выгодных покупок и партнерам – больших продаж!Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе

Среди участников Kaspi Жұма такие известные бренды, как Sulpak, «Мечта», Euromebel, Zeta, «12 месяцев», Adidas, Kimex, Lucente, Pandora, Mon Amie, Marwin и многие другие.

Покупайте в интернет-магазине на Kaspi.kz и лучших магазинах вашего города мебель, товары для дома, электронику, ювелирные украшения, автотовары, стройматериалы, товары для здоровья, одежду, детские товары и многое другое. Дарите радость себе и своим близким!

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