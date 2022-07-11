Kaspi Жұма пройдет 15, 16 и 17 июля

В Казахстане вновь пройдет всенародный праздник выгодных покупок Kaspi Жұма от Kaspi.kz.

15, 16 и 17 июля все покупки в интернет-магазине на Kaspi.kz и в магазинах партнеров в городах по всему Казахстану в рассрочку на 24 месяца.

Наши любимые клиенты и партнеры давно ждали проведения Kaspi Жұма, всенародного праздника выгодных покупок. В этом году Kaspi Жұма станет самой масштабной. В интернет-магазине на Kaspi.kz представлены более 2 млн товаров с бесплатной доставкой. В празднике принимают участие 70 тыс. лучших магазинов по всей стране. Желаем каждому нашему любимому клиенту выгодных покупок и партнерам – больших продаж! Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе

Среди участников Kaspi Жұма такие известные бренды, как Sulpak, «Мечта», Euromebel, Zeta, «12 месяцев», Adidas, Kimex, Lucente, Pandora, Mon Amie, Marwin и многие другие.