Краснокнижных оленей выпустили в дикую природу Балхашского района

Бухарских оленей выпустили из вольеров в Иле-Балхашском резервате. Для отслеживания перемещений животных были установлены шесть фотоловушек, сообщает Zakon.kz.

На странице Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК в Instagram опубликовано видео выпуска бухарского оленя.

Как отмечено в публикации комитета, из Карачингильского охотничьего хозяйства на территорию резервата «Иле-Балхаш» была привезена 61 особь оленей. Теперь их общее количество составляет 150 голов.

Для отслеживания перемещений животных в зоне их выпуска были установлены шесть фотоловушек. Также на трех оленей были надеты специальные ошейники с датчиками GPS. Устройства крепятся безболезненно и не наносят вреда зверям.

Стоит отметить, что это четвертый выпуск бухарских оленей на территории резервата «Иле-Балхаш» – в 2019 году были выпущены пять оленей, в 2020 году – 15, а в 2021 году – 61.

Напомним, бухарский олень занесен в Красную книгу Казахстана и в международную Красную книгу.