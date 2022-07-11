Краснокнижных оленей выпустили в дикую природу Балхашского района
На странице Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК в Instagram опубликовано видео выпуска бухарского оленя.
Как отмечено в публикации комитета, из Карачингильского охотничьего хозяйства на территорию резервата «Иле-Балхаш» была привезена 61 особь оленей. Теперь их общее количество составляет 150 голов.
Для отслеживания перемещений животных в зоне их выпуска были установлены шесть фотоловушек. Также на трех оленей были надеты специальные ошейники с датчиками GPS. Устройства крепятся безболезненно и не наносят вреда зверям.
Стоит отметить, что это четвертый выпуск бухарских оленей на территории резервата «Иле-Балхаш» – в 2019 году были выпущены пять оленей, в 2020 году – 15, а в 2021 году – 61.
Напомним, бухарский олень занесен в Красную книгу Казахстана и в международную Красную книгу.
Возвращение бухарского оленя в дикую природу Балхашского района является важным этапом программы по реинтродукции тигра.