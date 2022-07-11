Кто в Казахстане может получить бесплатно паспорт и удостоверение личности

Фото: Госкорпорация «Правительство для граждан»

В госкорпорации «Правительство для граждан» рассказали, кто освобожден от оплаты госпошлины за удостоверение личности и паспорт, сообщает Zakon.kz.

ветераны ВОВ и приравненные к ним лица; герои Советского Союза и Социалистического труда;

инвалиды всех групп, а также один из родителей инвалида с детства, ребенка-инвалида;

престарелые, проживающие в учреждениях для престарелых и для инвалидов;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в детских домах или интернатах;

многодетные матери, удостоенные звания « Мать-героиня», награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күмiс алқа»;

граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы. Что делать, если вы по ошибке оплатили госпошлину Если, являясь представителем льготной категории, вы по ошибке оплатили госпошлину – вы можете вернуть свои деньги. Для этого вам сначала необходимо обратиться в территориальный орган МВД и предоставить документ, подтверждающий льготную категорию. Орган выдаст вам справку о невостребованности оплаченной квитанции. С этой справкой необходимо обратиться в ЦОН либо подать заявку через eGov на возврат суммы. После принятия заявления налоговым органом осуществляется возврат суммы на счет клиента в течение пяти рабочих дней. Госкорпорация «Правительство для граждан» Читайте также В Алматы колесо закатали асфальтом Локдаун ввели в Макао из-за вспышки COVID Дожди и жара до 40 градусов – прогноз погоды в Казахстане на 12-14 июля

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