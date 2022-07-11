Как безопасно подключиться к Wi-Fi в общественных местах
Wi-Fi в путешествии — полезная вещь. Нахождение онлайн пригодится не только для связи с близкими и публикаций в социальных сетях, но и позволяет заказать такси, доставку еды, а также выстраивать необходимые маршруты. Однако не стоит забывать, что подключение к общественному Wi-Fi — всегда риск.
Большинство публичных точек доступа никак не защищены. Их устанавливают, чтобы посетители подольше задерживались в кафе, торговых центрах и других местах скопления людей. АО «Государственная техническая служба»
Какие данные под угрозой?
В распоряжение хакера попадает вся информация, которая передается через скомпрометированную беспроводную сеть:
электронные письма и сообщения в чатах;
отправляемые файлы, например, фотографии;
пароли и другая конфиденциальная информация;
данные для входа на различные сервисы.
Советы при использовании общедоступного Wi-Fi
Используйте сервисы с двухфакторной аутентификацией.
Благодаря двухфакторной аутентификации доступ к вашей учетной записи может быть получен только с доверенного устройства.
Используйте антивирусное программное обеспечение.
Современные антивирусные решения помогут снизить риски заражения вашего устройства.
Не доверяйте незапароленным Wi-Fi-соединениям.
Чаще всего именно такие сети используют злоумышленники для кражи личных данных пользователей.
Никогда не вводите конфиденциальные данные.
Общедоступная сеть Wi-Fi небезопасна.
Не устанавливайте сторонние программы.
Для подключения к Wi-Fi не нужны дополнительные программы, сертификаты и браузерные расширения — все это уловки, которые используют хакеры, чтобы получить доступ не только к данным в Wi-Fi сети, но и к жесткому диску устройства.
Выполняйте вход или отправляйте личную информацию только тем веб-сайтам, которым вы доверяете.
В целях безопасности весь ваш визит на каждый сайт должен быть зашифрован (это означает, что URL-адрес начинается с https) — с момента входа на сайт до выхода из системы. Если вы думаете, что вошли на зашифрованный сайт, но оказались на незашифрованной странице, немедленно выйдите из системы.
Не оставайтесь постоянно подключенными к учетным записям.
Когда вы закончите использовать учетную запись, выйдите из нее.
Не используйте один и тот же пароль на разных сайтах.
Это может дать кому-то, кто получит доступ к одной из ваших учетных записей, доступ ко многим вашим учетным записям.
Обратите внимание на предупреждения.
Многие веб-браузеры предупреждают вас, прежде чем вы посетите мошеннический веб-сайт или загрузите вредоносную программу. Не игнорируйте эти предупреждения. Также обновляйте свой браузер и программное обеспечение безопасности.
Отключите автоматическое подключение к ближайшей сети Wi-Fi.
Таким образом у вас будет больше контроля над тем, когда и как вы используете общедоступный Wi-Fi.
Бывают случаи, когда общественный Wi-Fi может содержать в себе страницу авторизации. В результате подключения к сети появится окно с полем для ввода номера телефона для последующего подтверждения одноразового кода-пароля. В таких случаях введение кода-пароля, казалось бы, для авторизации, может послужить возможностью для злоумышленника получить доступ к одному из ваших сервисов и осуществить сброс пароля учетной записи. АО «Государственная техническая служба»