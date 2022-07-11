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Как безопасно подключиться к Wi-Fi в общественных местах

Как безопасно подключиться к Wi-Fi в общественных местах Фото: pxhere
АО «Государственная техническая служба» подготовило рекомендации туристам по подключению к Wi-Fi в общественных местах, сообщает Zakon.kz.

Wi-Fi в путешествии — полезная вещь. Нахождение онлайн пригодится не только для связи с близкими и публикаций в социальных сетях, но и позволяет заказать такси, доставку еды, а также выстраивать необходимые маршруты. Однако не стоит забывать, что подключение к общественному Wi-Fi — всегда риск.

Большинство публичных точек доступа никак не защищены. Их устанавливают, чтобы посетители подольше задерживались в кафе, торговых центрах и других местах скопления людей. АО «Государственная техническая служба»

Какие данные под угрозой?

В распоряжение хакера попадает вся информация, которая передается через скомпрометированную беспроводную сеть:

  • электронные письма и сообщения в чатах;

  • отправляемые файлы, например, фотографии;

  • пароли и другая конфиденциальная информация;

  • данные для входа на различные сервисы.

Советы при использовании общедоступного Wi-Fi

  • Используйте сервисы с двухфакторной аутентификацией.

Благодаря двухфакторной аутентификации доступ к вашей учетной записи может быть получен только с доверенного устройства.

  • Используйте антивирусное программное обеспечение.

Современные антивирусные решения помогут снизить риски заражения вашего устройства.

  • Не доверяйте незапароленным Wi-Fi-соединениям.

Чаще всего именно такие сети используют злоумышленники для кражи личных данных пользователей.

  • Никогда не вводите конфиденциальные данные.

Общедоступная сеть Wi-Fi небезопасна.

  • Не устанавливайте сторонние программы.

Для подключения к Wi-Fi не нужны дополнительные программы, сертификаты и браузерные расширения — все это уловки, которые используют хакеры, чтобы получить доступ не только к данным в Wi-Fi сети, но и к жесткому диску устройства.

  • Выполняйте вход или отправляйте личную информацию только тем веб-сайтам, которым вы доверяете.

В целях безопасности весь ваш визит на каждый сайт должен быть зашифрован (это означает, что URL-адрес начинается с https) — с момента входа на сайт до выхода из системы. Если вы думаете, что вошли на зашифрованный сайт, но оказались на незашифрованной странице, немедленно выйдите из системы.

  • Не оставайтесь постоянно подключенными к учетным записям.

Когда вы закончите использовать учетную запись, выйдите из нее.

  • Не используйте один и тот же пароль на разных сайтах.

Это может дать кому-то, кто получит доступ к одной из ваших учетных записей, доступ ко многим вашим учетным записям.

  • Обратите внимание на предупреждения.

Многие веб-браузеры предупреждают вас, прежде чем вы посетите мошеннический веб-сайт или загрузите вредоносную программу. Не игнорируйте эти предупреждения. Также обновляйте свой браузер и программное обеспечение безопасности.

  • Отключите автоматическое подключение к ближайшей сети Wi-Fi.

Таким образом у вас будет больше контроля над тем, когда и как вы используете общедоступный Wi-Fi.

Бывают случаи, когда общественный Wi-Fi может содержать в себе страницу авторизации. В результате подключения к сети появится окно с полем для ввода номера телефона для последующего подтверждения одноразового кода-пароля. В таких случаях введение кода-пароля, казалось бы, для авторизации, может послужить возможностью для злоумышленника получить доступ к одному из ваших сервисов и осуществить сброс пароля учетной записи. АО «Государственная техническая служба»

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