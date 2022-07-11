Сколько стоит сахар в регионах Казахстана

Национальное бюро статистики опубликовало розничные цены на отдельные товары и услуги в городах и районных центрах. Были изучены данные за июнь 2022 года, передает Zakon.kz.

Розничные цены на сахар-песок в Абайской области варьируются от 591 до 718 тенге за 1 кг.

В Акмолинской области минимальные цены на сахар составляют 592 тенге, максимальные — до 739 тенге за 1 кг.

В Актюбинской области 1 кг сахара продают по цене от 616 до 700 тенге.

Минимальная цена 1 кг сахара в Алматинской области составляет 539 тенге, максимальная — 786 тенге.

В Атырауской области сахар минимально стоит 424 тенге, максимально – 709 тенге.

Розничные цены на сахар в Западно-Казахстанской области варьируются от 490 до 750 тенге.

В Жамбылской области 1 кг сахара стоит от 574 до 758 тенге.

В Жетысуской области сахар минимально продают за 637 тенге, максимально — за 759 тенге.

Розничные цены на сахар в Карагандинской области зарегистрированы в пределах от 507 до 703 тенге.

В Костанайской области 1 кг сахара продают минимум за 598 тенге, максимум за 688 тенге.

Розничные цены на сахар-песок в Кызылординской области варьируются от 576 до 662 тенге за кг.

В Мангистауской области килограмм сахара стоит от 570 до 620 тенге.

В Павлодарской области минимальные цены на сахар составляют 475 тенге, максимальные — 640 тенге за кг.

Розничные цены на сахар в Северо-Казахстанской области зарегистрированы от 569 до 797 тенге.

В Туркестанской области килограмм сахара продают минимум за 502 тенге, максимум за 650 тенге.

В Улытауской области килограмм сахара стоит от 439 до 683 тенге.

В Восточно-Казахстанской области минимальные цены на сахар составляют 591 тенге, максимальные — 717 тенге за кг.