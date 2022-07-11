Назначен председатель правления Сбербанка

Новым председателем правления ДБ АО «Сбербанк» назначен Нурсултан Таскаранов, сообщает Zakon.kz.

Нурсултан Таскаранов окончил Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, прошел обучение по программам развития руководителей высшего звена (совместно с LBS и INSEAD). Имеет 20-летний опыт работы в банковской системе, карьеру в Сбербанке начал в 2002 году в Магнитогорском отделении Сбербанка России с позиции старшего экономиста. С 2012 года занимал должность заместителя председателя правления ДБ АО «Сбербанк».

На должности заместителей председателя правления также назначены:

Магомед Гулаев – в новой должности будет отвечать за работу розничного блока банка.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности «экономист-финансист». Имеет 20-летний опыт работы в банковской системе. В Сбербанке Казахстан с 2017 года курирует направление розничного бизнеса.

Анастасия Овсянникова – в ее обязанности будет входить курирование финансового и операционного блоков.

С отличием окончила Алматинский институт технологии и бизнеса по специальности «финансы и кредит». В банковской системе работает 22 года. В Сбербанк Казахстан пришла в 2013 году на должность заместителя начальника управления клиентских менеджеров департамента крупнейших клиентов, в 2018 году была назначена директором финансового департамента банка. В 2019 году получила степень MBA в Корпоративном университете Сбербанка. Награждена общественной медалью «Лучший финансист» от Ассоциации финансистов Казахстана.

Владимир Савченко – на новом посту будет курировать правовой и административно-хозяйственный блоки, а также вести работу с проблемными активами.

Имеет высшее юридическое образование и степень МВА. В банковской системе работает 22 года, в том числе восемь лет в Сбербанке Казахстан на должности директора юридического управления банка.

Георгий Аракелян и Александр Титов продолжат работу в правлении.