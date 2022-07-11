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Назначен председатель правления Сбербанка

Нурсултан Таскаранов, председатель правления Сбербанк Фото: sber.kz
Новым председателем правления ДБ АО «Сбербанк» назначен Нурсултан Таскаранов, сообщает Zakon.kz.

Нурсултан Таскаранов окончил Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, прошел обучение по программам развития руководителей высшего звена (совместно с LBS и INSEAD). Имеет 20-летний опыт работы в банковской системе, карьеру в Сбербанке начал в 2002 году в Магнитогорском отделении Сбербанка России с позиции старшего экономиста. С 2012 года занимал должность заместителя председателя правления ДБ АО «Сбербанк».

На должности заместителей председателя правления также назначены:

Магомед Гулаев – в новой должности будет отвечать за работу розничного блока банка.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности «экономист-финансист». Имеет 20-летний опыт работы в банковской системе. В Сбербанке Казахстан с 2017 года курирует направление розничного бизнеса.

Анастасия Овсянникова – в ее обязанности будет входить курирование финансового и операционного блоков.

С отличием окончила Алматинский институт технологии и бизнеса по специальности «финансы и кредит». В банковской системе работает 22 года. В Сбербанк Казахстан пришла в 2013 году на должность заместителя начальника управления клиентских менеджеров департамента крупнейших клиентов, в 2018 году была назначена директором финансового департамента банка. В 2019 году получила степень MBA в Корпоративном университете Сбербанка. Награждена общественной медалью «Лучший финансист» от Ассоциации финансистов Казахстана.

Владимир Савченко – на новом посту будет курировать правовой и административно-хозяйственный блоки, а также вести работу с проблемными активами.

Имеет высшее юридическое образование и степень МВА. В банковской системе работает 22 года, в том числе восемь лет в Сбербанке Казахстан на должности директора юридического управления банка.

Георгий Аракелян и Александр Титов продолжат работу в правлении.

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