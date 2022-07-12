В Казахстане растет количество заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки зарегистрировали 482 новых случая заражения COVID-19, из них:
в Нур-Султане – 123;
в Алматы – 205;
в Шымкенте – 28;
в Акмолинской области – 1;
в Актюбинской области – 3;
в Алматинской области – 29;
в Атырауской области – 15;
в ВКО – 5;
в Жамбылской области – 23;
в ЗКО – 4;
в Карагандинской области – 28;
в Кызылординской области – 6;
в Мангистауской области – 4;
в Павлодарской области – 4;
в Туркестанской области – 4.
⠀ Всего в стране подтверждено 1 310 370 случаев.
Лечение от КВИ продолжают получать 3211 человек (3151- и 60 КВИ+), из них в стационарах – 401, на амбулаторном уровне – 2810.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 16;
в состоянии крайней степени тяжести – 0;
на аппарате ИВЛ – 0.