Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане растет количество заболевших коронавирусом

в Казахстане растет количество заболевших коронавирусом Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
За прошедшие сутки зарегистрировали 482 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировали 482 новых случая заражения COVID-19, из них:

  • в Нур-Султане – 123;

  • в Алматы – 205;

  • в Шымкенте – 28;

  • в Акмолинской области – 1;

  • в Актюбинской области – 3;

  • в Алматинской области – 29;

  • в Атырауской области – 15;

  • в ВКО – 5;

  • в Жамбылской области – 23;

  • в ЗКО – 4;

  • в Карагандинской области – 28;

  • в Кызылординской области – 6;

  • в Мангистауской области – 4;

  • в Павлодарской области – 4;

  • в Туркестанской области – 4.

⠀ Всего в стране подтверждено 1 310 370 случаев.

Лечение от КВИ продолжают получать 3211 человек (3151- и 60 КВИ+), из них в стационарах – 401, на амбулаторном уровне – 2810.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 16;

  • в состоянии крайней степени тяжести – 0;

  • на аппарате ИВЛ – 0.

Читайте также

Эпидситуация в Казахстане остается напряженной

Сомнолог рассказала об эффективных способах побороть бессонницу

Алаколь: туристы должны быть в безопасности и не опасаться за свою жизнь

Анастасия Стативкина
COVID-19 Минздрав РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нур-Султане
Жара до +45 ожидается в Казахстане в понедельник
курс валют в обменных пунктах Алматы, Шымкента, Нур-Султана
Курсы валют на 11 июля в обменных пунктах Казахстана
Теннис Ужин чемпионов
Рыбакина поразила англичан шикарным платьем на ужине в честь чемпионов
курс доллара на торгах
Курс доллара упал на 9 тенге
Казахстан открывает границу с Россией и Узбекистаном
Казахстан открывает 12 автомобильных пунктов пропуска через границу
Ashyq, Алматы
Введут ли Ashyq опять в Алматы
двор, Алматы
Вооруженный мужчина в Алматы: стали известны причины перестрелки
МИД РК Россия паспорт
Казахстанцам в России ускорят получение паспорта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления