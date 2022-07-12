В Казахстане растет количество заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки зарегистрировали 482 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировали 482 новых случая заражения COVID-19, из них:

в Нур-Султане – 123;

в Алматы – 205;

в Шымкенте – 28;

в Акмолинской области – 1;

в Актюбинской области – 3;

в Алматинской области – 29;

в Атырауской области – 15;

в ВКО – 5;

в Жамбылской области – 23;

в ЗКО – 4;

в Карагандинской области – 28;

в Кызылординской области – 6;

в Мангистауской области – 4;

в Павлодарской области – 4;

в Туркестанской области – 4.

⠀ Всего в стране подтверждено 1 310 370 случаев.

Лечение от КВИ продолжают получать 3211 человек (3151- и 60 КВИ+), из них в стационарах – 401, на амбулаторном уровне – 2810.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: