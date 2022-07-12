В двух районах Алматы на день отключат горячую воду
Фото: Zakon.kz
13 июля часть зданий в Медеуском и Жетысуском районах Алматы на день отключат от горячей воды, сообщает Zakon.kz.
13 июля с 09:00 до 21:00 горячая вода не будет подаваться в жилые дома и иные здания, расположенные на территориях Медеуского и Жетысуского района в контуре улиц Кунаева – Райымбека – Жангельдина – Иссыкская – речка Малая Алматинка – Айтеке би – Калдаякова – Макатаева – Уалиханова. ТОО «Алматинские тепловые сети»
Как заявили в компании, ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ на сетях теплоснабжения.
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