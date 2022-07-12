Экс-замакима Костаная попал под амнистию

Вынесен приговор экс-заместителю акима Костаная Ануарбеку Касимову и бывшему руководителю городского отдела ЖКХ Наурзбаю Мусину, сообщает Zakon.kz

В суде №2 рассмотрено уголовное дело в отношении экс-заместителя акима Костаная Ануарбека Касимова, экс-начальника отдела ЖКХ акимата Наурзбая Мусина за совершение злоупотребления должностными полномочиями (ст. 361, ч. 1 УК), а также дополнительно Мусину за халатность (ст. 371, ч. 2 УК).

В 2020 году по конкурсу текущего ремонта Притобольского парка в районе центрального пляжа Костаная Мусин самостоятельно не составил корректировочный сметный расчет на сэкономленную сумму бюджетных средств, не запросил прайс-листы, не провел анализ рынка и цен на произведенные в парке малые архитектурные формы, что повлекло по неосторожности тяжкие последствия в виде ущерба государству в особо крупном размере на общую сумму 76 млн 081 тыс. 791 тенге.

Мусин и Касимов, злоупотребляя своими должностными полномочиями, в апреле 2021 года в Костанае, зная о непогашенной задолженности перед ИП «Д» за укладку брусчатки по договору с ТОО «С», указали подрядным организациям на необходимость погасить денежными средствами компаний данную задолженность.

Директора предприятий, опасаясь создания искусственных препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности, передали в адрес ИП «Д» 1 млн 500 тыс. тенге.

Кроме того, в марте 2021 года Мусин и Касимов при подготовке имиджевых видеоматериалов о благоустройстве города попросили произвести оплату нескольким ТОО, в результате чего последние перечислили от своих предприятий ИП «С» общую сумму в 1 млн тенге.

Прокурор просил назначить подсудимому Мусину по ст. 371, ч. 2 УК шесть месяцев ограничения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе, по ст. 361, ч. 1 УК – один год ограничения свободы, на основании ст. 58, ч. 2 УК по совокупности уголовных правонарушений окончательно к ограничению свободы сроком на один год, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Касимову по ст. 361, ч. 1 УК – один год ограничения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

На основании ст. 2, п. 4 Закона РК «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан» от 8 декабря 2021 года прокурор просил освободить подсудимых от основного наказания в виде ограничения свободы.

При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимых Мусина и Касимова, – наличие малолетних детей, добровольное возмещение материального ущерба, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения. Костанайский областной суд

Отягчающим уголовную ответственность и наказание Мусина и Касимова обстоятельством судом установлено нарушение ими принятой присяги. Потерпевшие меру наказания оставили на усмотрение суда.

Согласно ст. 2 п. 1. п.п.1) Закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости РК» от уголовной ответственности или основного наказания освобождаются лица, совершившие уголовные проступки и (или) преступления небольшой тяжести.

Учитывая то, что действия подсудимых подпадают под действие акта об амнистии, ходатайство о его применении, совершение противоправных действий до выхода Закона «Об амнистии», суд признал Мусина и Касимова виновными и освободил их от отбытия основного наказания в виде ограничения свободы, оставив дополнительное наказание – пожизненный запрет занимать должности на государственной службе. Костанайский областной суд

Гражданские иски не заявлены. Приговор не вступил в законную силу.