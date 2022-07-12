Черный дым окутал Семей из-за пожара
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Семея рассказали о причинах, вызвавших появление черного густого дыма над городом, сообщает Zakon.kz.
На открытой территории на пересечении ул. Пржевальского и Лесной в Семее произошло возгорание травы, кустарника и автомобильных покрышек.Пресс-служба ДЧС Семея
Площадь пожара, по данным ведомства, составила 700 кв. м.
В ликвидации задействованы 32 человека личного состава, шесть автоцистерн и два трактора.Пресс-служба ДЧС Семея
Также названа предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.
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