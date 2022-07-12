Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана

По данным РГП «Казгидромет», 13 июля в ряде регионов страны ожидается пыльная буря. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, передает Zakon.kz.

Днем 13 июля в центре Кызылординской области синоптики прогнозируют бурю. На большей части области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Атырауской области – сильная жара +35...+39°C, на юге области + 42°C. На большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Температура в Атырау +37...+39°C.

В Туркестанской области возможны гроза, град. На севере – пыльная буря. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

13 июля на западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. На большей части территории – сильная жара +35...+39°C, на юге +42°C. Также на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Уральске столбик термометра поднимется до +38°C.