Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана

Ветер Фото: pexels
По данным РГП «Казгидромет», 13 июля в ряде регионов страны ожидается пыльная буря. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, передает Zakon.kz.

Днем 13 июля в центре Кызылординской области синоптики прогнозируют бурю. На большей части области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Атырауской области – сильная жара +35...+39°C, на юге области + 42°C. На большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Температура в Атырау +37...+39°C.

В Туркестанской области возможны гроза, град. На севере – пыльная буря. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

13 июля на западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. На большей части территории – сильная жара +35...+39°C, на юге +42°C. Также на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Уральске столбик термометра поднимется до +38°C.

Читайте также

Суперлуние произойдет 13 июля: что ждать знакам зодиака

На одной из улиц Алматы частично перекроют движение

Осенью ужесточат административные наказания для казахстанских водителей

Ирина Мишура
Атырауская область Западно-Казахстанская область Кызылординская область Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Теннис Ужин чемпионов
Рыбакина поразила англичан шикарным платьем на ужине в честь чемпионов
видео Казнет Кыргызстан
Шокирующее видео гибели полицейского при спасении ребенка взбудоражило Казнет
Административные наказания ужесточили для казахстанских водителей
Осенью ужесточат административные наказания для казахстанских водителей
Казахстан открывает границу с Россией и Узбекистаном
Казахстан открывает 12 автомобильных пунктов пропуска через границу
Нур-Султане
Жара до +45 ожидается в Казахстане в понедельник
Алаколь
Алаколь: туристы должны быть в безопасности и не опасаться за свою жизнь
Избиение после ДТП в Алматы
Конфликт на дороге в Алматы перерос в избиение и попал на видео
в Казахстане растет количество заболевших коронавирусом
В Казахстане растет количество заболевших коронавирусом
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления