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Какие меры принимаются для обеспечения сахаром внутреннего рынка Казахстана

Сахар Фото: Zakon.kz
По состоянию на 11 июля текущего года запасы сахара в стране составляют 26,9 тыс. тонн, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Минсельхозе, в июне производство сахара в Казахстане составило порядка 38 тыс. тонн, в том числе Таразским сахарным заводом – 18 тыс. тонн, Коксуским – 9 тыс. тонн, Меркенским – 11 тыс. тонн.

В июне в рамках квоты на беспошлинный ввоз из третьих стран импортировано 23,5 тыс. тонн продукта. Запасы на начало июня, по данным акиматов, составляли 28,9 тыс. тонн. На начало июля переходящий запас сахара в РК равнялся 27,2 тыс. тонн. В июле планируется производство 37 тыс. тонн продукта, а ожидаемый объем его импорта составит 39,7 тыс. тонн.

Для насыщения внутреннего рынка Минсельхоз РК распределил квоту на беспошлинный ввоз сахара и тростникового сырца в объеме 250 тыс. тонн. Также принимаются заявки на распределение оставшихся 100 тыс. тонн. Срок действия квот продлен до 31 октября. Четыре рабочие группы распределяют объемы по регионам, отрабатывают еженедельный график производства и поставок. Ведется мониторинг обеспеченности регионов, предотвращаются простои продукции на узловых станциях.

Правительством одобрен план мероприятий по стабилизации ситуации на отечественном рынке сахара на пятилетний период. Подразумевается увеличение площадей посева сахарной свеклы, проведение реконструкции и строительства оросительных сетей, модернизация сахарных заводов, защита внутреннего рынка, оказание мер государственной поддержки.

На данный момент увеличен норматив субсидирования сдачи сахарной свеклы на переработку, рассматривается возможность обнуления НДС при импорте тростникового сырца и продления срока действия льготы по снижению НДС на 70% на производство свекловичного сахара. Льгота может распространиться и на тростниковый сахар.

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