Более 120 преподавателей работали с поддельными дипломами в Алматинской области
Фото: pixabay
Органами прокуратуры во время проверки установлено, что в средних школах Сарканского, Карасайского, Коксуского, Ескельдинского районов и города Текели 122 преподавателя осуществляли свою деятельность с использованием поддельных дипломов, передает Zakon.kz.
Как уточняется, они предоставляли дипломы Казахского национального педагогического университета им. Абая.
По факту использования заведомо подложного документа проводится досудебное расследование по статье 385 части 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.Прокуратура Алматинской области
Сообщается, что в отношении 41 специалиста в связи с признанием вины и в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан» уголовные дела прекращены, последние уволены с органов образования.
В отношении 81 специалиста расследования продолжаются.
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