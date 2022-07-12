Более 120 преподавателей работали с поддельными дипломами в Алматинской области

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Органами прокуратуры во время проверки установлено, что в средних школах Сарканского, Карасайского, Коксуского, Ескельдинского районов и города Текели 122 преподавателя осуществляли свою деятельность с использованием поддельных дипломов, передает Zakon.kz.

Как уточняется, они предоставляли дипломы Казахского национального педагогического университета им. Абая. По факту использования заведомо подложного документа проводится досудебное расследование по статье 385 части 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Прокуратура Алматинской области Сообщается, что в отношении 41 специалиста в связи с признанием вины и в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан» уголовные дела прекращены, последние уволены с органов образования. В отношении 81 специалиста расследования продолжаются. Читайте также Крупная подпольная нарколаборатория ликвидирована в Алматы Несовершеннолетний погиб за рулем мотоцикла в ДТП в Павлодарской области Жителя столицы подозревают в перевозке крупной партии наркотиков

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