Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Резкий скачок заболеваемости COVID-19 зарегистрировали в Казахстане

Резкий скачок заболеваемости COVID-19 зарегистрировали в Казахстане Фото: pixabay
За прошедшие сутки выявили 820 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Zakon.kz.

  • в Нур-Султане – 180,

  • в Алматы – 280,

  • в Шымкенте – 87,

  • в Акмолинской области – 8,

  • в Актюбинской области – 3,

  • в Алматинской области – 67,

  • в Атырауской области – 17,

  • в ВКО – 12,

  • в Жамбылской области – 35,

  • в ЗКО – 7,

  • в Карагандинской области – 56,

  • в Костанайской области – 9,

  • в Кызылординской области – 19,

  • в Мангистауской области – 10,

  • в Павлодарской области – 8,

  • в СКО – 9,

  • в Туркестанской области – 13.

Всего в стране подтверждено 1 311 190 случаев заболевания коронавирусом.

В Казахстане 343 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 74,

  • в Алматы – 236,

  • в Атырауской области – 2,

  • в Жамбылской области – 9,

  • в Карагандинской области – 16,

  • в Костанайской области – 4,

  • в Павлодарской области – 2.

    Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 293 899 человек.

На 13 июля лечение от КВИ продолжают получать 3700 человек (–3 628 и 72 КВИ-), из них в стационарах находятся 433 пациента, на амбулаторном уровне – 267.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 16 пациентов,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 0,

  • на аппарате ИВЛ – 0.

Читайте также

Алматы остается на пороге в «красную» зону по коронавирусу

Диетолог: зеленые яблоки могут продлить жизнь

«Оптинол» представляет: как развивать зрительно-моторную координацию

Анастасия Стативкина
COVID-19 Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Теннис Ужин чемпионов
Рыбакина поразила англичан шикарным платьем на ужине в честь чемпионов
Административные наказания ужесточили для казахстанских водителей
Осенью ужесточат административные наказания для казахстанских водителей
Суперлуние произойдет 13 июля
Суперлуние произойдет 13 июля: что ждать знакам зодиака
видео Казнет Кыргызстан
Шокирующее видео спасения ребенка взбудоражило Казнет
Казахстан открывает границу с Россией и Узбекистаном
Казахстан открывает 12 автомобильных пунктов пропуска через границу
Нур-Султане
Жара до +45 ожидается в Казахстане в понедельник
Алаколь
Алаколь: туристы должны быть в безопасности и не опасаться за свою жизнь
ограничения Алматы маски
В Алматы ввели карантинные ограничения
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления