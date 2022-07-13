Резкий скачок заболеваемости COVID-19 зарегистрировали в Казахстане
в Нур-Султане – 180,
в Алматы – 280,
в Шымкенте – 87,
в Акмолинской области – 8,
в Актюбинской области – 3,
в Алматинской области – 67,
в Атырауской области – 17,
в ВКО – 12,
в Жамбылской области – 35,
в ЗКО – 7,
в Карагандинской области – 56,
в Костанайской области – 9,
в Кызылординской области – 19,
в Мангистауской области – 10,
в Павлодарской области – 8,
в СКО – 9,
в Туркестанской области – 13.
Всего в стране подтверждено 1 311 190 случаев заболевания коронавирусом.
В Казахстане 343 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 74,
в Алматы – 236,
в Атырауской области – 2,
в Жамбылской области – 9,
в Карагандинской области – 16,
в Костанайской области – 4,
в Павлодарской области – 2.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 293 899 человек.
На 13 июля лечение от КВИ продолжают получать 3700 человек (–3 628 и 72 КВИ-), из них в стационарах находятся 433 пациента, на амбулаторном уровне – 267.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 16 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 0,
на аппарате ИВЛ – 0.