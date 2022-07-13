Резкий скачок заболеваемости COVID-19 зарегистрировали в Казахстане

За прошедшие сутки выявили 820 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Zakon.kz.

в Нур-Султане – 180,

в Алматы – 280,

в Шымкенте – 87,

в Акмолинской области – 8,

в Актюбинской области – 3,

в Алматинской области – 67,

в Атырауской области – 17,

в ВКО – 12,

в Жамбылской области – 35,

в ЗКО – 7,

в Карагандинской области – 56,

в Костанайской области – 9,

в Кызылординской области – 19,

в Мангистауской области – 10,

в Павлодарской области – 8,

в СКО – 9,

в Туркестанской области – 13.

Всего в стране подтверждено 1 311 190 случаев заболевания коронавирусом.

В Казахстане 343 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 74,

в Алматы – 236,

в Атырауской области – 2,

в Жамбылской области – 9,

в Карагандинской области – 16,

в Костанайской области – 4,

в Павлодарской области – 2.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 293 899 человек.

На 13 июля лечение от КВИ продолжают получать 3700 человек (–3 628 и 72 КВИ-), из них в стационарах находятся 433 пациента, на амбулаторном уровне – 267.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: